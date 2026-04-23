Marlaska nombra nuevos jefes superiores de Policía en Andalucía Occidental, Baleares y País Vasco

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha nombrado al comisario principal Jesús María García Muñoz nuevo jefe superior de Policía de Andalucía Occidental; al comisario principal José Antonio Puebla Martín, jefe superior de Islas Baleares; y a la comisaria principal María Teresa Herráez García, jefa superior de Policía del País Vasco.

El comisario principal Jesús María García, que hasta ahora desempeñaba el cargo de jefe de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife, ha ocupado diversas responsabilidades en el Servicio de Medios Aéreos, como piloto de helicópteros; en la Jefatura Superior de Canarias, donde fue jefe de Base Periférica de Medios Aéreos; en la Comisaría General de Seguridad Ciudadana; en la comisaría de Getafe; y en la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, donde fue jefe del Servicio de Puestos Fronterizos.

Nació en Garvín (Cáceres) e ingresó como alumno de la escala ejecutiva en 1987 y es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, según ha informado el Ministerio del Interior al dar cuenta de estos nombramientos a propuesta del director general de la Policía, Francisco Pardo.

En 2021 fue nombrado consejero de Interior en la Embajada de España en Alemania, con sede en Berlín, hasta que en 2025 se hizo cargo de la jefatura de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife. El nuevo jefe superior ascendió a inspector jefe en 2006, a comisario en 2012 y a comisario principal en 2020.

ISLAS BALEARES

El comisario principal José Antonio Puebla ocupaba en la actualidad la responsabilidad de secretario general de la División de Personal. Licenciado en Derecho, nació en Santander (Cantabria) e ingresó en la Policía Nacional como alumno de la escala ejecutiva en 1993. El puesto de jefe superior de Baleares estaba vacante desde el nombramiento del anterior responsable, José Santafé, nuevo director adjunto operativo (DAO).

Ascendió a inspector jefe en 2008, a comisario en 2017 y es comisario principal desde 2025. Inició su trayectoria policial como inspector en la Jefatura Superior de Cataluña y desde entonces ha ocupado diferentes responsabilidades en la División de Personal, la Comisaría General de Policía Judicial, la comisaría del distrito madrileño de Villa de Vallecas y la División de Cooperación Internacional.

En la Jefatura Superior de Islas Baleares fue jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y también jefe provincial. Tras su paso por el Gabinete del Ministerio del Interior, desde junio de 2025 desempeñaba su labor como secretario general de la División de Personal.

PAÍS VASCO

La comisaria principal María Teresa Herráez, nombrada nueva jefa en el País Vasco, ejercía en la actualidad sus funciones como jefa de la Comisaría Provincial de San Sebastián. Nacida en Ávila y diplomada en Profesorado de EGB, ingresó en la Policía Nacional en 1990 como alumna de la escala ejecutiva.

Su primer destino fue la Comisaría de Hospitalet de Llobregat. Desde entonces, ha desarrollado su trayectoria profesional en diferentes funciones en el área operativa de Información en el País Vasco.

En la Comisaría Provincial de San Sebastián ocupó, entre otras responsabilidades, las jefaturas de la Brigada Provincial de Información y de Operaciones. Ha sido también máxima responsable de la Comisaría Provincial de Vitoria, y en diciembre de 2025 fue nombrada jefa de la Comisaría Provincial de San Sebastián.

Herráez García, que ha recibido numerosas condecoraciones y recompensas, ascendió a inspectora jefa en 2006, a comisaria en 2018 y a comisaria principal en 2025, según ha detallado el Ministerio del Interior.