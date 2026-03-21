Más de 100.000 kilos de velas salen desde Andújar (Jaén) para iluminar procesiones y cultos de Semana Santa en España

Archivo - Una trabajadora de Cera Bellido cuelga cirios. - CERA BELLIDO - Archivo

ANDÚJAR (JAÉN), 21 (EUROPA PRESS)

Más de 100.000 kilos de cirios, hachones y otros tipos de vela están saliendo desde la centenaria empresa Cera Bellido SA, ubicada en Andújar (Jaén), para iluminar procesiones y cultos de la Semana Santa repartidos por toda España.

"El año ha sido bueno, principalmente, porque la Semana Santa de 2025 fue buena en cuanto a lo meteorológico y casi todas las hermandades salieron. Nosotros dependemos mucho del tiempo porque las velas se pueden guardar. Si un año llueve mucho, las hermandades no salen, guardan los cirios y no se pide que para el siguiente", ha explicado a Europa Press el gerente de esta firma familiar, Javier Bellido.

Sus productos se pueden encontrar "prácticamente por toda España", aunque tienen como principales destino Andalucía, con puntos destacados como Sevilla, Córdoba, Jerez, Málaga o Jaén, además de otras zonas en el norte, como León, Zamora y Palencia.

Es reflejo de una confianza de numerosos clientes que ha agradecido y que atribuye, sobre todo, a la "singularidad" de una actividad data de la segunda mitad del siglo XIX y cuenta con la marca registrada en 1889, a la que en 1892 se le incluyó como logotipo el Santuario de la Virgen de la Cabeza: el uso de cera virgen de abeja que se trata de forma natural.

Esta materia prima, frente a otras como la parafina, "es todo ventajas", ya que emite un humo blanco que "no ensucia" y "protege" a las tallas y enseres cofrades; "dura más" y tiene una luz "más blanca, más fuerte".

"En Andújar, ha habido una tradición apícola de colmenas de toda la vida y los apicultores de la zona son los que nos traen la cera de abeja", ha señalado Bellido, quien ha valorado esta colaboración entre sectores locales.

Una vez extraída de las colmenas, hay que prepararla, limpiarla y decolorarla para que el tono miel pase al típico marfil. Este procedimiento se puede realizar químicamente en una forma más agresiva con ácidos compuestos que oxidan la cera o con un blanqueo natural como el que lleva a cabo esta firma andujareña mediante la luz solar.

"Si se hace con productos químicos, aparte del color, pues pierde otras cualidades. Nosotros lo que hacemos, no tenemos constancia de que lo haga nadie más, es blanquearlo al sol. Tenemos unas terrazas y cuando empieza el buen tiempo, en mayo, se extiende en ellas la cera de abeja se riega todos los días, se le da la vuelta y, lo mismo que el sol se come el color de una camiseta, se come también el de la cera", ha explicado.

PROCESO ARTESANAL

Ya con ella preparada, llega el momento de dar forma a los diferentes tipos de velas que se prenderán en la Semana Santa, con "un proceso de fabricación que también es completamente artesanal". Algo por lo que esta empresa posee la distinción de Carta de Artesano que otorga la Junta de Andalucía.

La cera de abeja es la base de una amplia oferta de velas y cirios, desde los que contienen un cien por cien hasta un mínimo porcentaje que se mezcla con otros materiales como la parafina o estearinas derivadas de grasas vegetales, también de muy alta calidad y que tampoco emiten humos perjudiciales pero con precio más competitivo.

Se adaptan, además, a condiciones particulares, ya que no hay medidas estándares y cada tiene un color, un tamaño o grosor a los que hay que ajustarse. Las velas, en cualquier caso, no solo arderán en los desfiles procesionales, sino también en los actos de culto que se incrementan en estos días de Cuaresma y la próxima Semana de Pasión.

Junto a hermandades y cofradías, con especial relevancia en esta época, catedrales, monasterios y casas conventuales son clientes de esta firma de Andújar fundada por Francisco Bellido Rubio, que también ha sido proveedora de producciones cinematográficas.