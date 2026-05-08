Más de 180.000 voluntarios, socios y trabajadores de Cruz Roja en Andalucía celebran este viernes su día mundial

Ermita del Amparo, Cumbres Mayores (Huelva) iluminada de rojo por el Día de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. - CRUZ ROJA

SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Millones de personas en todo el mundo celebran este viernes, 8 de mayo, el Día de la Cruz Roja y la Media Luna Roja con una sola palabra como lema: "compromiso , que es lo que define y une a todas estas personas en su labor humanitaria".

Según ha informado Cruz Roja en una nota, en Andalucía, más de 180.000 personas están vinculadas a la organización, como voluntarias (29.145), socias (151.690) o personal laboral (2.350). También a todas ellas, las unen valores de solidaridad y compromiso así como los siete principios fundamentales que son la base moral y ética de la Institución en los 191 países donde tiene presencia: humanidad, imparcialidad, independencia, unidad, universalidad, neutralidad y carácter voluntario.

Gracias al compromiso de todas estas personas, el pasado año Cruz Roja pudo realizar un total de 1.139.870 intervenciones con más de 337 mil personas de toda Andalucía, a través de todos sus proyectos, que abarcan actividades de socorros, empleo, inclusión social, educación y formación, promoción de la salud y protección del medio ambiente.

En este contexto, este viernes se iluminan de rojo numerosos edificios y monumentos significativos de Andalucía como el Parlamento andaluz, el Muelle de la Compañía del Riotinto, el Gran Teatro de Huelva, el castillo de Aracena, la Fortaleza de la Mota de Alcalá la Real (Jaén), la ermita del Amparo en Cumbres Mayores (Huelva) o las Puertas de Tierra en Cádiz, entre otros.

En esta línea, el presidente de Cruz Roja en Andalucía, Jerónimo Vera, ha destacado que "queremos dar las gracias por este gesto a las instituciones responsables de estos edificios por visibilizar esta conmemoración entre la ciudadanía andaluza, con la que nuestra Institución trabaja desde la cercanía". Así, para la organización supone "un respaldo que nos anima a continuar trabajando al servicio de quienes más lo necesitan".

Igualmente, "la iluminación extraordinaria de todos estos edificios refuerza esa vinculación histórica de la organización con Andalucía recordándonos que, a pesar de la vocación de universalidad de nuestro Movimiento humanitario, somos una institución con un fuerte arraigo andaluz y con una presencia territorial que representa, junto a nuestro voluntariado una de nuestras fortalezas llegando a 778 municipios de la región".

MEDALLAS DE ORO DE CRUZ ROJA 2026

El Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja se celebra cada 8 de mayo en conmemoración del nacimiento de Henri Dunant, filántropo suizo, que fundó el Comité Internacional de la Cruz Roja en 1863, y que recibió el primer premio Nobel de la Paz de la Historia. No obstante, el acto institucional del Día Mundial se celebró el jueves 7 de mayo en Pamplona con la entrega de las Medallas de Oro 2026 de Cruz Roja Española, y estuvo presidido por su Majestad la Reina doña Letizia, junto a la presidenta de Cruz Roja Española, María del Mar Pageo y la presidenta de Cruz Roja en Navarra, Isabel Cadena.

Como invitados especiales, asistieron la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite; el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska y la delegada del Gobierno de Navarra, Alicia Echeverría. En su intervención, S.M. la Reina puso en valor el compromiso y la implicación de los voluntarios, señalando que "quienes hacéis el bien, sois legión".

Por su parte, la presidenta de Cruz Roja Española, María del Mar Pageo, ha enfatizado la importancia de poner el compromiso en el centro "como reconocimiento a quienes eligen vivir con empatía y entienden que en el sufrimiento del otro reside, en el fondo, el de todos". Además, "sea en la guerra, en el desastre, en la exclusión o en la soledad, siempre hay personas dispuestas a ayudar y eso, merece ser celebrado".

En esta línea, las Medallas de Oro de Cruz Roja reconocen a personas u organizaciones que han conseguido con su trayectoria tener un gran impacto social. Este año, las medallas han recaído en Julio Ancochea, médico de reconocido prestigio que ha impulsado proyectos de cooperación internacional, humanización sanitaria y apoyo a poblaciones vulnerables; la Fundación Maldita.es. y Verifica RTVE, por su trabajo centrado en la investigación periodística y el desarrollo de herramientas que permiten a la ciudadanía identificar bulos, discursos de odio y contenidos engañosos.

Además, Irene Vallejo, autora del libro 'El infinito en un junco', como reconocimiento a su aportación cultural y humanista, que ha contribuido a situar la defensa de la dignidad humana, la empatía y el pensamiento crítico en el centro del debate público; al Mercado Escuela de San Cristóbal, iniciativa desarrollada por la ONG Cesal en el barrio de las 800 Viviendas de Madrid, por transformar un mercado municipal en declive en motor comunitario de formación, empleo y cohesión social; y a Plena Inclusión, que desde los años 60, trabaja para "garantizar apoyos, oportunidades y plena ciudadanía, promoviendo una sociedad inclusiva y solidaria".