Más de 20 estudiantes internacionales se gradúan en Córdoba en la XVI edición del Máster en Olivicultura y Elaiotecnia

Alumnado y autoridades asistentes al acto de clausura. - UCO

CÓRDOBA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Máster en Olivicultura y Elaiotecnia ha clausurado este lunes su XVI edición con la entrega de orlas a los 21 alumnos de nueve países (Argelia, Bélgica, Egipto, Italia, Marruecos, Portugal, Túnez, Turquía y España) que han completado su Curso de Especialización, con el que busca formar a profesionales cuyo perfil pueda dar respuesta a la creciente demanda de técnicos especialistas al más alto nivel en el sector del olivar.

Así lo ha señalado la Universidad de Córdoba (UCO) en una nota, además, otros 13 alumnos han realizado módulos individuales, en concreto, han asistido a estos módulos estudiantes de Brasil, España, Líbano, Urugay y Estados Unidos.

En el acto de clausura, que ha tenido lugar en la Sala de Grados 'Profesor Manuel Medina', en el Paraninfo del Campus de Rabanales, ha contado con la presencia de Cristina Aguilar, vicerrectora de Estudios de posgrado de la UCO; Raúl Compés, director del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza; Catarina Bairrao, jefa del departamento de Cooperación Técnica y Formación del Comité Oleícola Internacional; Iñaki Benito, director gerente de la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero; Leire Molinero, directora del Instituto Andaluz de Agricultura Sostenible IAS-CSIC de Córdoba; Dario Reina, director del Ifapa de Córdoba, y Concepción Muñoz, directora del máster.

La directora del máster ha felicitado a los estudiantes del máster y ha resaltado la experiencia adquirida en todo lo relacionado con el aceite de oliva y la olivicultura. Además, ha expresado que confía en que estos conocimientos les "sirvan para ser magníficos profesionales" y para convertirse "en el motor de innovación de este sector" allí donde vayan.

Concepción Muñoz ha dedicado también unas palabras al estudiantado internacional, señalando que "dejar tu país y tu casa para empezar de cero en otro lugar, en otro idioma y con un nuevo proyecto es duro; pero a la vez, y aunque sea un tópico, nos cambia la vida y nos hace mejores". A este respecto, ha lamentado que diez de estos estudiantes no hayan podido estar en el máster por problemas burocráticos con los visados en sus países de origen. "Aunque es algo que hay que mejorar para que no vuelva a pasar, esto demuestra la enorme vitalidad del máster y el interés real que hay por venir a Córdoba a estudiar olivicultura".

Tras completar el primer año del máster, los estudiantes comenzarán en septiembre el segundo año, donde la mayoría se integrará en un grupo de investigación para realizar su tesis de máster un tema de interés. "El sector tiene retos muy serios encima de la mesa: el cambio climático, el agua, la calidad del aceite o la necesidad de abrir mercados fuera; y este segundo año os preparará a fondo para liderar esas soluciones allí donde vayáis", ha comentado la directora del máster.