Más de 500.000 oyentes siguen Canal Sur Radio, según la primera Ola del EGM de 2026

Archivo - Canal Sur Radio logra en la segunda oleada de 2025 rozar los 240.000 oyentes y mejora el resultado de la anterior - ANDRES TORREADRADO/RTVA - Archivo

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La radio pública andaluza ha iniciado 2026 con 501.000 oyentes, tras incorporar 28.000 nuevos seguidores respecto a la misma ola del año anterior, según el estudio del EGM. Un dato que le permite "fortalecer la segunda posición entre las corporaciones autonómicas con mayor audiencia".

Según ha informado Canal Sur en una nota, la cadena generalista ha aumentado en 41.000 nuevos oyentes su audiencia con respecto a la ola anterior y se ha situado en 276.000 oyentes diarios de lunes a viernes. El programa más seguido es 'La mañana de Andalucía' con 206.000 oyentes, lo que supone un incremento de 8.000 nuevos seguidores respecto a la ola anterior, según el estudio del EGM.

Asimismo, el fin de semana ha experimentado un aumento "muy significativo" en audiencia. Según el estudio del EGM, el programa 'Gente de Andalucía' con Pepe da Rosa ha sumado 32.000 nuevos oyentes escalando hasta los 99.000, y 'Buenos Días Gente de Andalucía' con Mariló Maldonado se ha situado en 74.000 oyentes con 33.000 seguidores más.

Por otro lado, 'La noche más hermosa' con Pilar Muriel ha acumulado 19.000 oyentes más y ha alcanzado los 31.000 y 'A la carta' con Manolo Gordo, ha obtenido 24.000 nuevos seguidores, llegando a los 34.000. El espacio 'Andalucía nuestra' con Inmaculada González ha logrado 7.000 nuevos oyentes hasta colocarse en los 35.000.

Igualmente, los informativos "continúan siendo uno de los pilares fundamentales de la cadena". Los espacios del mediodía han reforzado su seguimiento con 34.000 oyentes en 'Canal Sur Noticias Mediodía' y 36.000 en 'Andalucía a las 2', a los que se han sumado los 30.000 oyentes de 'La jugada de Canal Sur Radio' y los 16.000 que alcanza su emisión en cadena de los viernes.

Además, los contenidos de la cadena continúan ampliando su alcance en internet. Entre los programas más descargados sobresalen 'El programa del Yuyu', con 1.304.954 descargas, seguido de 'El Llamador', presentado por Francisco José López de Paz con 1.238.834, y 'La noche más hermosa' con Pilar Muriel con más de 228.000.

De esta manera, Canal Fiesta Radio ha revalidado su posición como "la radio musical autonómica con mayor audiencia en España, con 180.000 oyentes diarios de lunes a viernes en Andalucía". Destaca el programa 'Cuenta atrás', presentado por J. A. Domínguez, que ha logrado 137.000 oyentes, "el mejor dato de la cadena", y la edición dominical de Canal Fiesta, con 130.000 oyentes. El programa matinal 'Hoy es tu día', presentado por Juan Pablo Jiménez, también sobresale y crece hasta los 93.000 oyentes.

Por su parte, Radio Andalucía Información ha obtenido su mejor dato desde la primera ola de 2021 con 20.000 oyentes de lunes a viernes, manteniendo su firme apuesta por la información y la actualidad andaluza, "siendo la segunda posición del ranking entre las cadenas informativas".

Por último, la emisora online (Flamencoradio.com) ha reafirmado su papel como "referente en la difusión del flamenco como patrimonio musical andaluz", con 3.000 oyentes diarios, "consolidando una oferta especializada y de calidad".