Más de 650 gimnastas participarán en la IV Final Interprovincial de Gimnasía rítmica en Granada

El diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas de la Diputación de Granada, Eric Escobedo, junto a la representante de la Federación Andaluza de Gimnasia, Gloria Álvarez, y la colaboradora de la Delegación Granadina de Gimnasia Rítmica, Isabel Palomo. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

ARMILLA (GRANADA), 22 (EUROPA PRESS)

La IV Final Interprovincial de Gimnasia Rítmica, cita deportiva organizada por la Federación Andaluza de Gimnasia y la Diputación de Granada con la colaboración de las diputaciones provinciales de Almería, Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga y Huelva, reunirá este próximo sábado, 23 de mayo, a más de 650 gimnastas procedentes de toda Andalucía.

Así lo ha dado a conocer en rueda de prensa el diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas de la Diputación de Granada, Eric Escobedo, junto a la representante de la Federación Andaluza de Gimnasia, Gloria Álvarez, y la colaboradora de la Delegación Granadina de Gimnasia Rítmica, Isabel Palomo.

Escobedo ha destacado que este campeonato vuelve a situar a la provincia de Granada "como un referente del deporte base andaluz" y demuestra el compromiso de las instituciones con la promoción de hábitos de vida saludables entre los más jóvenes. "La gimnasia rítmica representa valores fundamentales como el esfuerzo, la disciplina, el trabajo en equipo y la convivencia entre provincias", ha añadido.

Además, el diputado también ha señalado que la celebración de esta final interprovincial en la Ciudad Deportiva de la Diputación supone "una oportunidad magnífica para seguir impulsando instalaciones de primer nivel al servicio del deporte andaluz. Más allá de la competición, este encuentro favorece la convivencia entre deportistas y familias de distintos puntos de Andalucía, generando un importante impacto social y deportivo".

SOBRE LA COMPETICIÓN

La competición contará además con la participación de aproximadamente 125 técnicos y reunirá a los cuatro primeros conjuntos clasificados de cada categoría y provincia, consolidándose como uno de los encuentros más relevantes del calendario andaluz de gimnasia rítmica.

Las participantes competirán en las categorías prebenjamín, para gimnastas de entre seis y ocho años; benjamín, de ocho y nueve años; alevín, de nueve a once años; infantil, de once a 13 años; junior, de 13 a 15 años; y senior, destinada a deportistas a partir de los 15 años.

La competición consistirá en la realización de un ejercicio por conjunto, con una duración máxima de dos minutos, tras el cual se establecerá una clasificación general. Los conjuntos podrán ser mixtos y estarán formados por cinco o seis gimnastas.

Este campeonato pretende consolidarse como un referente deportivo y social dentro de la gimnasia rítmica andaluza, fomentando la participación, la convivencia entre provincias y la promoción de hábitos de vida saludables a través del deporte.