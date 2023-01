Más País Andalucía: "Sumar solo se puede ver con interés e ilusión y la labor de Yolanda en el Ministerio es encomiable"

SEVILLA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Más País Andalucía y coportavoz federal de Más País, Esperanza Gómez, ha asegurado sobre el proyecto de Sumar y el liderazgo de Yolanda Díaz que "Sumar solo se puede ver con interés e ilusión, no me parece que haya otra forma de verlo", para proseguir considerando que "es un proyecto que vemos con bastante interés, lo que está haciendo Yolanda, creemos que su labor al frente del Ministerio de Trabajo está siendo encomiable, nada más que se puede apuntar logros".

La también portavoz adjunta de Por Andalucía reconoce en una entrevista con Europa Press que "estamos expectantes viendo a ver qué pasa, en función de los pasos que vaya dando, antes de afirmar con un "creo que sí" que Andalucía formará parte de la gira que protagoniza por España la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social para la difusión de su proyecto.

Preguntada si a Más País le ilusiona más el proyecto Sumar que la pugna entre Podemos e Izquierda Unida por definir la confluencia ante las elecciones municipales, Gómez asegura que "intentamos no entrar ahí, a nosotros nos ilusiona nuestro propio proyecto, tenemos un proyecto claro de país, de transformación social, que pone la vida en el centro, los cuidados, vivir mejor, cuando hablamos de las 32 horas".

"Ese es el proyecto que me ilusiona", continúa aclarando Esperanza Gómez, quien niega que sea una propósito que puede conseguir en solitario su partido, para afirmar seguidamente que "siempre decimos que las siglas están al servicio de los proyectos, no al revés", y reconocer entonces que "en Sumar escuchamos muchísimas cosas que nos suenan muy bien y ojalá podamos conformar proyectos amplios".

La presidenta de Más País Andalucía argumenta sobre las alianzas electorales que "la colaboración si no está en los ADN de los partidos va a ser muy difícil llegar a proyectos que permitan ganar" tras poner de manifiesto que "los tiempos del bipartidismo puro han terminado", por lo que insta a considerar que "si no piensa en colaborar con otros proyectos en buscar lo que sea afín para el electorado no estaríamos siendo ambiciosos y en política hay que ser ambiciosos, hay que tener programa no para sobrevivir, para ganar".

Cuestionada sobre si la operación lógica sería enterrar todas las siglas bajo el paraguas de Sumar, Gómez afirma que "habría que preguntarle a todas las fuerzas", mientras que explica que "nos gusta decir que somos una fuerza verde y progresista" antes de advertir que "no nos gusta estar situado a la izquierda del PSOE" con el argumento de que "el espacio del rincón de la izquierda es eso: el rincón", por lo que apela a desechar esa aspiración al considerar que "no permite crecer, no nacimos para eso, ese espacio está bien ocupado, no nos sentimos cómodos".

Esperanza Gómez asegura que en las negociaciones para la confluencia "no pusimos ni una vez el tema de las siglas, nos daba exactamente igual", antes de esgrimir que "si el proyecto refleja lo que tú quieres y puede ser útil a tu electorado, las siglas deberían dar igual".

LA FIGURA DE TERESA RODRÍGUEZ

Cuestionada por otra figura también relevante para la izquierda andaluza, como es la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, quien a final de diciembre renunció a su escaño en el Parlamento de Andalucía que consiguió en las elecciones autonómicas de 19 de junio, la presidenta de Más País Andalucía reconoce que "personalmente le tengo mucho aprecio, hemos compartido mucho".

Esperanza Gómez formó parte del Grupo Parlamentario Unidas Podemos en la X Legislatura (2015-2018), en la que fue portavoz adjunta.

"Respeto su decisión, soy de las que pensaba que a los ocho años se iba a ir", continúa afirmando sobre la decisión de Teresa Rodríguez de no ser más de ocho años parlamentaria, mientras que advierte que "en política todo el mundo es sustituible, llega otra persona que ejercerá de portavoz".

Sobre las características de Adelante Andalucía, Esperanza Gómez argumenta que "es una opción andalucista que respeto" tras añadir que "nosotros somos una fuerza que también se define como andalucista pero de otra forma distinta" para alegar el matiz de "no centrada tanto en la confrontación entre territorios, en esa reivindicación constante, creemos más en el federalismo cooperativo, en encontrar aliados en otros territorios, en llevar la voz de Andalucía a Madrid, pero también formar parte de ese destino común de todos los españoles".

"Ahí Andalucía tiene mucho que decir", apostilla.

Si considera el temor de Teresa Rodríguez a que su liderazgo opaque a Adelante Andalucía, la presidenta de Más País Andalucía señala que "una persona tan reconocida, con un liderazgo tan fuerte no me parece que sea necesariamente negativo" para afirmar que "en este caso le ha dado unas posibilidades electorales importantes por ser muy conocida" y precisar que "tendrá que ser el electorado el que decida si sigue apostando o no" por las siglas Adelante Andalucía.

Cuestionada si la marcha del Parlamento de Andalucía supone que la izquierda pierde un referente, Gómez precisa que "ella ha dicho que va a seguir en política, no la vamos a perder, dejará de estar en el Parlamento, un sitio donde ella decía que no se sentía muy cómoda, con lo cual seguirá haciendo lo mismo pero desde otro sitio".