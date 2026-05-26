Matilde Cano se incorpora al programa Embajadores de Córdoba del Palacio de Congresos

Responsables del Palacio de Congresos y Matilde Cano en la firma de adhesión. - PALACIO DE CONGRESOS

CÓRDOBA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos de Córdoba ha anunciado este martes la adhesión de la marca de ropa Matilde Cano, que ha calificado de referente de moda y diseño a nivel nacional e internacional, a su programa Embajadores de Córdoba.

Según ha informado la institución congresual en una nota, a través de esta nueva incorporación, el Palacio de Congresos integra en su programa una firma de reconocido prestigio en el sector textil para colaborar en la promoción y representación de la ciudad.

El programa Embajadores de Córdoba continúa así sumando activos de relevancia que, por su trayectoria profesional y empresarial, contribuyen al posicionamiento de Córdoba como sede de eventos y congresos.