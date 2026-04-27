Los mayores expertos mundiales en Averroes reivindican su figura y la vigencia de su pensamiento en Córdoba

Las autoridades, junto a los ponentes que participan en la primera jornada del congreso internacional sobre Averroes que se celebra en la sede de Casa Árabe en Córdoba. - UCO

CÓRDOBA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del IX centenario del nacimiento de Averroes en Córdoba, Casa Árabe celebra, desde este lunes y hasta el próximo miércoles en su sede de la capital cordobesa, el congreso internacional 'Averroes/ Ibn Rushd, Intellectual and His Time', que dirige el catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Córdoba (UCO), Juan Pedro Monferrer, y en el que toman parte especialistas de reconocido prestigio internacional.

Según ha informado la UCO en una nota, el congreso, dedicado a la figura de Averroes (Ibn Rushd), uno de los pensadores más influyentes de la historia intelectual del Mediterráneo, cuenta con la participan de especialistas de reconocido prestigio procedentes de universidades y centros de investigación de Europa, Estados Unidos, el mundo árabe y América Latina, con el fin de analizar su legado desde una perspectiva interdisciplinar.

El encuentro propone una revisión profunda del contexto histórico, filosófico, científico y jurídico en el que se desarrolló la obra de Ibn Rushd, así como de su proyección en tradiciones posteriores. A través de cinco sesiones temáticas, el congreso "abordará cuestiones clave, como el pensamiento jurídico y la teoría legal en al-Ándalus, la relación entre filosofía y teología (kalam), la lógica y la epistemología, las ciencias naturales y médicas, así como la recepción y transmisión de su obra en contextos hebreos y latinos".

Así lo ha explicado este lunes, en la inauguración, el director del congreso, Juan Pedro Monferrer, quien ha señalado que con este congreso "se trata de recuperar un camino nunca transitado, el de concederle la importancia que merece y, fundamentalmente, a través del aprendizaje de su obra, sacar partido hoy día en un mundo tan convulso y tan desequilibrado como el que tenemos".

En la misma línea se ha expresado el director de Casa Árabe, Miguel Moro Aguilar, quien ha subrayado la colaboración de todas las instituciones para hacer posible "que la figura de Averroes se nos haga presente en esta Córdoba de hoy, tal y como lo fue hace 800 años, y que, después de lo que se diga estos días, tengamos un poco más claro cuáles fueron sus aportaciones como jurista, como médico, en fin, como hombre público".

Para ello, el programa reúne a una destacada nómina de especialistas internacionales, entre ellos Delfina Serrano, Cristina Cerami, José Bellver, Fouad Ben Ahmed, Catarina Belo, Richard Taylor o Maribel Fierro cuyas investigaciones contribuyen a renovar el estudio de la filosofía islámica y su impacto en la historia intelectual global.

A lo largo del congreso se pondrá de relieve la singular capacidad de Averroes para articular razón y revelación, así como su papel en la transmisión del aristotelismo y su influencia decisiva en la escolástica latina y en la filosofía medieval. Del mismo modo, se explorarán aspectos menos conocidos de su obra, como su pensamiento médico, su concepción de la ciencia o su posicionamiento político en el contexto almohade.

El rector de la UCO, Manuel Torralbo, ha acudido también a la inauguración y ha defendido la necesidad de "devolver a esta figura, de crucial importancia histórica, al panorama internacional del mundo de la ciencia y la filosofía".

De igual forma, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha resaltado la necesidad de reivindicar la figura del filósofo cordobés, también desde el conocimiento científico, "para hacer que la figura de Averroes siga presente en el ámbito del conocimiento y de la filosofía en todo el mundo".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha anunciado que la institución provincial publicará las actas del congreso, para contribuir a la difusión del pensamiento de Averroes, toda vez que ha reclamado la vigencia del pensamiento del filósofo cordobés en el mundo convulso de hoy.

Este congreso se inscribe en las actividades del programa Universo Averroes, que reivindica la figura del filósofo cordobés como puente entre culturas y tradiciones intelectuales, subrayando su vigencia en los debates contemporáneos sobre conocimiento, racionalidad y convivencia.