Medio millar de mayores cordobeses contaron en 2025 con "la compañía y el apoyo emocional" de voluntarios de Cruz Roja

Voluntarias de Cruz Roja en una actividad con personas mayores. - CRUZ ROJA

CÓRDOBA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de medio millar de personas mayores de la provincia de Córdoba han recibido a lo largo del pasado año 2025 "la compañía y el apoyo emocional" del voluntariado de Cruz Roja "para tratar de mitigar, al menos en parte, su situación de soledad".

En concreto, según ha informado Cruz Roja en una nota, ha sido 559 las personas atendidas por la institución humanitaria en el marco de su proyecto para combatir la 'Soledad no deseada', financiado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y con fondos propios, respondiendo así a "una realidad que no se ve, que estigmatiza a las personas que la sufren, que puede afectar a cualquiera, y que se prevé que aumente exponencialmente en las próximas décadas".

"Se trata de una pandemia invisible, y desde Cruz Roja tratamos de apoyar a las personas que la sufren, en especial a las personas mayores, que es, con diferencia, el grupo de población en el que esta situación de soledad tiene más incidencia", según ha explicado la responsable provincial del programa de Mayores de la organización humanitaria, María Torralbo.

El voluntariado de la organización interviene ante esta realidad, tanto en la capital, como en la provincia, como queda patente en el reparto de personas atendidas por municipios en el marco del mencionado proyecto durante el pasado año: Córdoba (255), Puente Genil (73), Montilla (55), Baena (51), Villanueva de Córdoba (42), Pozoblanco (22), Lucena y Rute (17 en cada caso), Hinojosa del Duque y Priego de córdoba (once en cada una) y Peñarroya-Pueblonuevo (cinco).

Las personas atendidas presentan, en su mayoría, escasez de redes de apoyo y problemas crónicos asociados al envejecimiento, factores que dificultan significativamente su participación social y su capacidad para mantenerse activas en su entorno.