Archivo - Metro de Granada. Archivo. - MANUEL OLMEDO/JUNTA - Archivo

GRANADA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El metro de Granada funcionará con servicios mínimos del 50 por ciento durante los cinco días de paros que ha convocado la plantilla en protesta por el "bloqueo" del convenio colectivo y la pérdida "sostenida" de poder adquisitivo en los últimos años.

Los paros parciales comenzarán el próximo lunes 11 de mayo, en diferentes tramos que arrancan en torno a las siete de la mañana y terminan en torno a las 21,30 horas. El viernes 15 de mayo se ha convocado huelga durante todo el día.

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha fijado los servicios mínimos en un 50 por ciento, tras analizar las propuestas aportadas por empresa y trabajadores.

Para adoptar esta resolución, publicada este viernes en el BOJA y consultada por Europa Press, la Junta ha tenido en cuenta especialmente la seguridad de los usuarios frente a aglomeraciones excesivas u otros riesgos de la explotación del servicio en las fechas y horarios previstos.

Recuerda la Administración que se trata de días laborables, en los que se produce un incremento significativo de la demanda de los usuarios, coincidiendo especialmente con el desplazamiento de miles de estudiantes y trabajadores que acuden a sus centros educativos o laborales o regresan de los mismos.

También se ha tenido en consideración la trascendencia que una huelga de transporte puede tener en otro tipo de actividades y en el ejercicio de otros derechos como, por ejemplo, la sanidad o el trabajo, ya que puede impedir y afectar a los desplazamientos a los centros de trabajo o centros sanitarios, entre otros, ocasionando paralización de actividades básicas.

No obstante, y dado que la huelga no afecta a todos los medios de transporte de la ciudad, ello ha permitido reducir el porcentaje afectado por los servicios mínimos --la empresa proponía que se fijaran en un 80 por ciento-- pues los viajeros pueden utilizar otros medios de transporte, también públicos, para realizar sus desplazamientos.

Los servicios mínimos serán del 50 por ciento tanto en el servicio de trenes (conductores); como en el servicio de estaciones y línea (personal en estaciones), supervisores y técnicos. El personal de oficina será el mínimo necesario para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios.

Los trenes que se encuentren en recorrido a la hora de comienzo de la huelga, continuarán dicho recorrido hasta la cabeza de línea más próxima, debiendo quedar el mismo donde indique la dirección de la empresa, para evitar perjuicios de circulación viaria y seguridad de los usuarios.

Con estos servicios mínimos se busca por tanto "garantizar el adecuado equilibrio entre los derechos de los ciudadanos y el derecho de los trabajadores a realizar el efectivo ejercicio de la huelga".

Los tramos horarios de la huelga son los siguientes: el 11 y el 13 de mayo de 7,00 a 9,30 horas; de 13,00 a 15,30 horas y de 18,30 a 21,00 horas. El 12 y el 14 de mayo, de 7,30 a 10,00 horas; de 13,30 a 16,00 horas y de 19,00 a 21,30 horas.

SIN ACUERDO

El encuentro de este pasado miércoles entre los trabajadores y la empresa en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) acabó sin avenencia.

Desde el comité --integrado por CCOO, UGT y CSIF-- lamentan que transcurridos más de nueve años desde la puesta en marcha del servicio, la plantilla del metro de Granada continúa situada "entre las peor retribuidas del sector en Andalucía, con diferencias salariales que alcanzan en torno a los 10.000 euros anuales respecto a otras provincias".

A su juicio, esta brecha resulta "difícilmente justificable" a la luz de las características específicas del servicio en Granada, cuya red metropolitana presenta una "singular complejidad operativa".

Ello por carecer de tramos automatizados y desarrollarse íntegramente bajo el sistema de marcha a la vista, lo que obliga a gestionar más de 50 cruces en un recorrido aproximado de 16 kilómetros.

Estas condiciones exigen, según señalan, un elevado nivel de atención, responsabilidad y carga cognitiva por parte de los profesionales, pero pese a esta mayor exigencia "las horas anuales de trabajo se mantienen en parámetros equivalentes a los de otras redes como Málaga o Sevilla, lo que incrementa de forma significativa los niveles de fatiga y estrés laboral, con potencial impacto tanto en la salud de la plantilla como en los estándares de seguridad del servicio".

El comité de empresa pone igualmente de manifiesto la "insuficiencia" de medidas técnicas orientadas a minimizar el error humano, así como la falta de políticas eficaces de conciliación, en un sistema de turnos que "dificulta la compatibilidad entre la vida laboral y personal".