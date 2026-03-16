La Mezquita-Catedral de Córdoba acogerá el día 20 el espectáculo musical 'Dios en la Ópera'

Archivo - Imagen de un concierto celebrado en el interior de la Mezquita-Catedral. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral de Córdoba y la Fundación Operística de Navarra organizan el espectáculo musical 'Dios en la Ópera', un evento "único" que tendrá lugar en la Mezquita-Catedral de Córdoba el próximo día 20 de marzo, enmarcado en el tiempo de Cuaresma, que ofrecerá al público "una cuidada selección de fragmentos de ópera en directo que nos hablan de Dios".

En concreto y según ha informadro la institución capitular en una not, "el recital propone un viaje emocional a través de arias, dúos y coros de obras magistrales, de compositores como Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Pietro Mascagni, Francesco Cilea y Jules Massenet".

La interpretación musical correrá a cargo de la Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba, bajo la dirección musical de Clemente Mata, y el concierto contará con la dirección artística de Jaime Martorell y con la participación de un elenco de solistas de gran nivel, como la soprano Susanna Wolff, la soprano Camila Oria, el tenor José Moisés Molín y el barítono Alejandro Sánchez. Además, Javier Otero de Navascués actuará como narrador, guiando a los asistentes a través de la dimensión más espiritual y trascendental del programa.

El repertorio seleccionado incluye "piezas icónicas, en las que los personajes elevan su mirada al cielo en momentos de profundo dolor, esperanza o redención". Destacan momentos como el 'Ave María' de 'Otello', también 'Vissi d'arte' de 'Tosca', la emotiva 'Senza Mamma' de 'Suor Angelica' o la solemne 'Meditación' de 'Thaïs'. El concierto culminará con "pasajes corales de gran fuerza espiritual", como el 'Miserere' de 'Il Trovatore' y el célebre 'Va Pensiero' de 'Nabucco'.

El concierto nace de una sinergia institucional que cuenta, además, con la destacada colaboración de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), la Fundación Cultural Herrera Oria y la Fundación Pablo VI. El espectáculo dará comienzo a las 20,00 horas y el acceso del público se realizará mediante entrada libre hasta completar el aforo.