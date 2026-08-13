Unas mil personas disfrutaron del eclipse en Sierra Nevada con el uso del telecabina de Borreguiles

Personas disfrutan del eclipse solar desde Sierra Nevada - CETURSA

GRANADA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un millar de personas han accedido este pasado miércoles por la tarde a Borreguiles a través del telecabina de la estación de esquí de Sierra Nevada en Granada para contemplar los dos fenómenos astronómicos que hicieron del 12 de agosto un día especial en la gran montaña: el eclipse de sol y las perseidas.

Cetursa señala en un comunicado que el telecabina Borreguiles permaneció abierto toda la jornada para facilitar la observación libre en el área de Borreguiles (2.700 metros) y/o la participación en alguno de los programas científicos y divulgativos sobre el eclipse y las perseidas que se desarrollaron en la estación.

Además, desde la estación granadina se recuerda que durante este fin de la semana, la estación también tiene otras actividades relacionadas con el cielo de Sierra Nevada como son el Atardecer en el Veleta (15 agosto), Descubre el cielo de Sierra Nevada (15 de agosto), Visita diurna al Observatorio (15 de agosto), y Amanecer en el Veleta (16 de agosto).