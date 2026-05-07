Las ministras Ana Redondo y Sira Rego abren este viernes el Encuentro sobre Violencia Vicaria en Maracena (Granada)

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una sesión plenaria en el Congreso. Archivo.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una sesión plenaria en el Congreso. Archivo. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
Europa Press Andalucía
Publicado: jueves, 7 mayo 2026 16:47
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GRANADA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Las ministras de Igualdad, Ana Redondo, y de Juventud e Infancia, Sira Rego, intervienen este viernes en el V Encuentro sobre Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional, que se celebra hasta el sábado en Maracena (Granada).

El congreso, que prevé arrancar en torno a las once de la mañana en el teatro municipal de la localidad, está promovido por entidades de la Coordinadora Estatal para la Erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional.

Según explican sus organizadores, en él se quiere poner el foco en esta forma de violencia donde el agresor usa a los hijos para dañar a la madre y en cuál es su nexo con la violencia de género institucional.

Se pretende así contribuir a mejorar las normas existentes en España frente a estas violencias, pero sobre todo, "crear los mecanismos que hagan realidad el cumplimiento efectivo de las mismas".

Para ello, a largo del encuentro se abordará una batería de propuestas de mejora especialmente ligadas a la propuesta de Ley Orgánica sobre Violencia Vicaria y a la mejora de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

El encuentro contará también con la presencia de figuras relevantes de la judicatura, el ámbito sanitario y del trabajo social, entre otros colectivos.

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