Las ministras Ana Redondo y Sira Rego abren este viernes el Encuentro sobre Violencia Vicaria en Maracena (Granada)

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una sesión plenaria en el Congreso. Archivo. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

GRANADA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Las ministras de Igualdad, Ana Redondo, y de Juventud e Infancia, Sira Rego, intervienen este viernes en el V Encuentro sobre Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional, que se celebra hasta el sábado en Maracena (Granada).

El congreso, que prevé arrancar en torno a las once de la mañana en el teatro municipal de la localidad, está promovido por entidades de la Coordinadora Estatal para la Erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional.

Según explican sus organizadores, en él se quiere poner el foco en esta forma de violencia donde el agresor usa a los hijos para dañar a la madre y en cuál es su nexo con la violencia de género institucional.

Se pretende así contribuir a mejorar las normas existentes en España frente a estas violencias, pero sobre todo, "crear los mecanismos que hagan realidad el cumplimiento efectivo de las mismas".

Para ello, a largo del encuentro se abordará una batería de propuestas de mejora especialmente ligadas a la propuesta de Ley Orgánica sobre Violencia Vicaria y a la mejora de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

El encuentro contará también con la presencia de figuras relevantes de la judicatura, el ámbito sanitario y del trabajo social, entre otros colectivos.