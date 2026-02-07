Modesto Barragán, director y presentador de Andalucía Directo, Premio Iris Autonómico 2025 de la Academia de la TV

Archivo - Modesto Barragán es el director y presentador de 'Andalucía Directo'. - CANAL SUR - Archivo

SEVILLA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual ha otorgado en su reunión plenaria, celebrada el 6 de febrero en Fundación Casa de México en España, los Premios Iris 2025 al Mejor Programa y Mejor Presentador autonómicos, siendo reconocido en esta última categoría Modesto Barragán, director y presentador de Andalucía Directo, el informativo vespertino de reporterismo de Canal Sur Televisión.

Gaditano de Ubrique, es de los presentadores "más queridos y emblemáticos de Andalucía", como ha resaltado en una nota Canal Sur sobre el premiado.

Modesto Barragán es líder en su franja de emisión con Andalucía Directo, el programa más longevo de la televisión en España con más de 7.000 programas.

Sus inicios se desarrollan en Cádiz, provincia en la que presenta informativos tanto en radio como en televisión, siendo además Director Territorial de la RTVA en Cádiz de 2000 a 2009.

En Canal Sur Televisión ha sido presentador de las Campanadas de fin de año en siete ocasiones, director y presentador de las retransmisiones del Carnaval de Cádiz desde hace 36 años y del mítico programa El ritmo del tangai, creador y presentador del programa Andalucía de Fiesta y de Andalucía Directo, programa que presenta desde 2010 con "un incuestionable éxito de audiencia".

"Puro talento, versátil, cercano, empático, con vocación de servicio público, comprometido con Andalucía, trabajador incansable, son virtudes de la que Modesto Barragán ha dado una vez más buena muestra con la cobertura de la tragedia ferroviaria de Adamuz y los efectos del temporal en Andalucía", ha apuntado Canal Sur, destacando que ha estado "toda una vida dedicada a su pasión de comunicar y contar las cosas que pasan en Andalucía".

También han sido premiados en esta edición El campo es nuestro (Aragón TV) y En Compañía (Castilla-La Mancha Media), ex aequo en la categoría de Mejor Programa Autonómico.

El Consejo de la Academia también ha otorgado el Premio Jesús Hermida a la Trayectoria, el máximo galardón de la institución, a la actriz Carmen Machi en reconocimiento a una trayectoria ligada al medio televisivo.

Los Premios Iris se entregarán el próximo 16 de febrero en el Teatro Real de Madrid.

Estos premios cuentan con el apoyo institucional del Ministerio de Cultura, la Comunidad de Madrid, a través de Film Madrid, y el Ayuntamiento de Madrid, a través de Madrid Film Office.

El Consejo de la Academia es el órgano máximo de la Institución en el que participan representantes de la Junta Directiva y representantes de las cadenas generalistas, canales autonómicos, plataformas digitales y entidades de gestión de derechos de autor.