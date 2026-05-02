Montero aboga por "censurar o castigar" comentarios "machistas y denigrantes" de "presuntos delincuentes" en juicios

La candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, interviene durante un encuentro sobre igualdad en Sevilla. A 02 de mayo de 2026, en Mairena del Aljarafe, Sevilla (Andalucía, España). La candidat - Rocío Ruz - Europa Press

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha sugerido este sábado que "algunos comentarios que delincuentes, o presuntos delincuentes, hacen en sede judicial respecto a las mujeres tendrían que ser censurados, reprimidos o castigados".

Así lo ha apuntado la candidata socialista en el transcurso de su intervención en un acto sobre igualdad en el que ha participado en Mairena del Aljarafe (Sevilla) junto a las secretarias del ramo del PSOE federal y andaluz, Pilar Bernabé y Olga Manzano, respectivamente, y al que también ha asistido la secretaria de Organización del PSOE federal, Rebeca Torró.

En este acto, enmarcado en el segundo día de la campaña electoral de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, y en un contexto marcado por el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo por el conocido como 'caso mascarillas' en el que en esta semana han prestado declaración los encausados Víctor de Aldama y Koldo García, la líder del PSOE-A ha realizado esas manifestaciones sobre comentarios "machistas" que se escuchan en juicios así, sin citar expresamente ese proceso judicial.

"Es una vergüenza, no ya que tenga uno que escuchar determinadas cosas, que por supuesto lo es, sino que se digan en los espacios públicos, retransmitidos por la televisión, determinados comentarios tan machistas, tan absolutamente denigrantes para las mujeres", ha manifestado Montero al respecto.

Para la candidata socialista, "se tendría que prohibir, o por lo menos censurar que eso ocurriera, de la misma manera que hay que censurar que Begoña Gómez, por ser la mujer de un presidente socialista" como Pedro Sánchez, "no pueda salir a comer con sus amigas porque haya 'señoros', señores que se dedican a hacerle un acoso impresentable", ha añadido.

EL 'NO A LA GUERRA' DE SÁNCHEZ

En otro momento de su intervención, Montero también ha reivindicado el papel del presidente del Gobierno frente a la guerra en Irán impulsada por "actores del mundo político internacional como (Donald) Trump", el presidente de Estados Unidos que "cree que aquellos que tienen más capacidad bélica" tienen "el derecho a imponerse sobre el resto de países", según ha criticado.

La candidata socialista ha señalado que se trata de "una visión tremendamente imperialista en el peor sentido del término, pero sobre todo muy machista de la mirada de la sociedad, porque al final es el poder de la fuerza el que parece que tiene que dominar".

Frente a ello, ha dicho que ella está "muy tranquila", porque sabe que España cuenta con "un presidente del Gobierno que no se arruga ante nada, y diga lo que diga Trump", va a "seguir defendiendo" desde el Ejecutivo central su "no a la guerra", y su "limitación del gasto militar", ha remachado.