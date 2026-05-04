Reyes (PSOE) señala que la provincia de Jaén será "una prioridad" para la Junta si gobiernan los socialistas

Reunión de la candidatura del PSOE de Jaén con la CEJ - PSOE

JAÉN 4 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato número 1 al Parlamento andaluz, Francisco Reyes, ha preguntado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "qué le ha hecho la provincia de Jaén para que la trate tan mal" y ha avanzado que esta tierra "va a ser una prioridad" para un Gobierno andaluz presidido por María Jesús Montero.

Reyes ha hecho estas declaraciones antes de mantener una reunión con la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ), donde ha valorado "el gran trabajo" que realizan y que les permite "generar riqueza y empleo" en la provincia.

Reyes ha subrayado que Jaén "no quiere ser más que nadie, pero tampoco menos", y ha considerado que hace falta una Junta de Andalucía que trabaje por "el equilibrio territorial" y que trate a todas las provincias por igual.

"Moreno no quiere entender que hay vida más allá de Écija y de Antequera", ha reprochado Reyes. En este sentido, ha apuntado que la Junta está construyendo el tercer hospital de Málaga con 543 millones de inversión, el Materno-Infantil de Huelva con 83 millones o acaba de inaugurar la tercera fase del Hospital de Marbella con 100 millones.

Mientras tanto, en Jaén están haciendo "una magnífica lavandería", con apenas ocho millones y dos años de obras. "No hay nada de la Ciudad Sanitaria", ha denunciado el cabeza de lista socialista en la provincia de Jaén.

Reyes, que ha hecho un llamamiento a los empresarios a seguir aprovechando las oportunidades que ofrecen iniciativas como el Cetedex, ha afirmado que éstas "tienen que ser complementadas por la Junta de Andalucía".

Así las cosas, ha concluido afirmando que "nadie entiende" que Moreno saque una convocatoria especial para empresas que se instalen alrededor del Colce en Córdoba, alrededor del sector aeronáutico en Sevilla o alrededor del sector naval en Cádiz, y que "no haya convocatoria de la Junta para empresas en torno al Cetedex de Jaén".