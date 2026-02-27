Montero, sobre su citación en la comisión investigación del Senado por la SEPI: "Volveré las veces que me llamen"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este viernes en declaraciones a los medios en Sevilla. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este viernes que "volverá" al Senado "las veces que me llamen, las veces que haga falta", aun cuando ha recordado que "he estado en el Senado hablando sobre los temas que ocupan a la SEPI", en alusión a que su nombre figura entre las propuestas de PP y Vox para citarla en esta Cámara como compareciente en la comisión de investigación sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), organismo adscrito a su departamento.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, donde ha tenido un encuentro con organizaciones agrarias junto con el ministro Luis Planas para abordar la situación del sector tras los sucesivos temporales, Montero ha advertido de un uso del Senado por encima de su rol constitucional de "Cámara autonómica".

"Básicamente se ha convertido en un desfile de personas que vamos a una comisión de investigación u otra que no tienen un perímetro y un ámbito detallado de cuál es su función", ha seguido argumentando la también secretaria general del PSOE andaluz sobre el propósito de crear comisiones de investigación en el Senado, órgano legislativo donde el Grupo Popular tiene mayoría absoluta.

Montero ha descrito un escenario político ante el cual "va todo el mundo a trasladar su opinión de preguntas muchas veces fuera de contexto, impertinentes de los senadores del Partido Popular", antes de advertir que esta forma de proceder con el Senado entrañar "cambiar el Reglamento de forma unilateral".

La vicepresidenta primera y ministra se ha remitido a los precedentes acerca de "los espectáculos que tenemos en la sesión de control en el propio Senado" para augurar que "yo, y a todas las personas que a ellos se les ocurran vamos a desfilar por el Senado, aunque ya lo hemos hecho".

El nombre de Montero figura en un listado de propuestas de comparecientes de la comisión de investigación del Senado sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, donde figuran también, entre otros, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; su esposa, Begoña Gómez; el exministro José Luis Ábalos; el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, o el empresario Víctor de Aldama.