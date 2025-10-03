Montero inaugura este sábado en Sevilla con Zapatero un ciclo de encuentros para "repensar el futuro de Andalucía"

Archivo - La vicesecretaria general del PSOE, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en el Congreso Federal del PSOE, a 30 de noviembre de 2024 en Sevilla (Foto de a - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el que fuera presidente del Gobierno --entre 2004 y 2011-- y líder del PSOE --de 2000 a 2012-- José Luis Rodríguez Zapatero protagonizarán este sábado, 4 de octubre, un encuentro en Sevilla que abre el ciclo 'Con Acento. Diálogos para transformar Andalucía', "un espacio de reflexión y conversación que nace con el objetivo de repensar el futuro de Andalucía ante los profundos cambios que vive nuestra sociedad".

En concreto, el encuentro se celebrará a partir de las 11,30 horas en el Hotel Barceló Sevilla Renacimiento, ubicado en la isla de la Cartuja de la capital andaluza, según se recoge en la convocatoria de prensa de este acto que será retransmitido vía satélite por la organización, y que podrá seguirse también a través de las redes sociales oficiales del PSOE-A.

Se trata del primer encuentro de un ciclo denominado 'Con Acento. Diálogos para transformar Andalucía', organizado por el PSOE-A en el marco de "la época de transformaciones más intensas y aceleradas que ha conocido la humanidad", con "cambios sociales, económicos, tecnológicos y medioambientales que nos obligan a abrir nuevos horizontes y diseñar de manera conjunta y global la Andalucía que queremos y necesitamos", según han justificado desde la formación en una nota.

De este modo, en este contexto surge 'Con Acento', un proyecto que, según avanzan desde el PSOE-A, "recorrerá toda Andalucía con la vocación de ser un foro abierto, plural y constructivo en el que participen referentes de distintos ámbitos" como "la ciencia, la innovación, la transición energética, los servicios sociales o la lucha contra el cambio climático".

El primer diálogo se centrará este sábado "en el valor de lo público" y estará protagonizado por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, "símbolo de avances sociales y de derechos" en España, "como la Ley de Dependencia", y por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, "convencida defensora de unos servicios públicos fuertes y modernos", subrayan desde el PSOE-A.

Será "una conversación sobre la importancia de la política como herramienta de transformación, de cohesión y de construcción de sociedad, lejos de la confrontación y desde la convicción de que Andalucía debe liderar este nuevo tiempo".

Desde el PSOE-A indican además que el título de los encuentros --'Con Acento'-- "no es casual", y subrayan que el acento andaluz "ha sido protagonista de conquistas históricas y lo volverá a ser en la transformación que ya está en marcha".

Este "espacio de diálogo", además, "quiere dar voz a quienes marcan el camino hacia ese futuro compartido", de forma que "tendrá continuidad con encuentros provinciales más reducidos y con la participación de personas referentes en distintos sectores, como los relacionados con el cambio climático, la sanidad, o la innovación, entre otros, con la idea siempre de sumar ideas y visiones para proyectar a Andalucía hacia adelante".

ACTOS DE MONTERO EN ANDALUCÍA A UNOS MESES DE LAS ELECCIONES

María Jesús Montero dará así continuidad este sábado a la agenda de actos políticos en Andalucía en fines de semana que viene manteniendo desde que el pasado mes de septiembre arrancara el nuevo curso, que en esta comunidad autónoma será electoral, toda vez que, si no hay adelanto en la fecha de los comicios, los andaluces tendrán que volver a las urnas en torno al mes de junio de 2026, cuando se cumplirán cuatro años de las últimas elecciones autonómicas celebradas hasta ahora, en las que se impuso por mayoría absoluta el PP-A liderado por Juanma Moreno.

Así, la también candidata socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía en las próximas autonómicas, María Jesús Montero, reunió a la Interparlamentaria del PSOE-A el viernes 5 de septiembre en Córdoba, y a la semana siguiente, el domingo 14, compartió en Málaga un acto público de apertura de curso con el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Una semana después, el sábado 20 de septiembre, María Jesús Montero reunió al Comité Director del PSOE-A --máximo órgano de la federación andaluza entre congresos-- en San Juan del Puerto (Huelva), y el pasado sábado, día 27, protagonizó otro acto político en Maracena (Granada).

Previamente al encuentro con Zapatero de este sábado, Montero ha tenido este viernes, 3 de octubre, agenda de trabajo en Andalucía como vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, para participar en un acto en la Diputación de Jaén sobre fondos europeos.