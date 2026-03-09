Montero, sobre intento de hackeo de elecciones de 2023: "Hay que ser serios con estos casos; la democracia es sagrada"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este lunes durante su encuentro en Córdoba con Hitachi Energy España. - MADERO CUBERO/EUROPA PRESS

CÓRDOBA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido este lunes "ser serios con este tipo de planteamientos" al esgrimir que "la democracia es sagrada y cualquier duda sobre la limpieza de los procesos democráticos es intencionada", a preguntas de los periodistas en Córdoba sobre una información de El Confidencial acerca de que la Guardia Civil investiga un ataque cibernético sobre el dispositivo de las elecciones a Cortes Generales de julio de 2023.

En declaraciones a los medios de comunicación en Córdoba tras una reunión con Hitachi Energy España, Montero ha precisado de igual forma que si esa investigación tiene la calificación de secreta a instancias de un juzgado "el gobierno no las conoce", por lo cual ha inferido de ello no tener "ni idea de cuál puede ser el planteamiento que haya detrás".

"Si es secreto nadie va a poder responder a una pregunta de ese tipo, ni de lo que se insinúa", ha continuado ahondando sobre la cuestión la vicepresidenta y ministra, quien tras este planteamiento inicial ha hecho una reflexión acerca de que cuando "algunos cuando no obtienen el poder porque los ciudadanos deciden elegir otro gobierno están permanentemente cuestionando la propia legitimidad del gobierno", que ha situado de entrada en los pactos parlamentarios para la elección de un presidente del Gobierno.

Ha sostenido también la secretaria general del PSOE andaluz que el propósito de cuestionarse unas elecciones "es solo y exclusivamente para alejar a los ciudadanos de la política", convencida de que "a la gente se la intenta con el ruido ahuyentar de la participación" y que el agravante en estos casos es hacerles creer "que su participación política se manipula".

La vicepresidenta y ministra ha proclamado que "hasta aquí hemos llegado con estas cuestiones" y se ha remitido a que el funcionamiento de la democracia reside en que los ciudadanos sean conscientes de que "depende de ellos los gobiernos, el poder y la estructura institucional democrática de una sociedad".

"Prefiero no hacerle demasiado eco a cuestiones que no tienen ningún elemento que podamos comentar", se ha reafirmado Montero en su reflexión sobre ese supuesto ataque alrededor de la infraestructura y organización de las elecciones a Cortes de 2023.