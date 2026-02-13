Montero e Isabel Rodríguez participan este sábado en Dos Hermanas en un foro del PSOE-A sobre el derecho a la vivienda

Archivo - La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, clausura el XV Congreso Regional del PSOE de Andalucía. A 23 de febrero de 2025 en Granada, Andalucía (España). (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

DOS HERMANAS (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Andalucía, vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, participará este sábado, 14 de febrero, en un foro organizado por el PSOE-A en Dos Hermanas (Sevilla) sobre el "derecho a la vivienda" que también contará con la ministra y secretaria de Vivienda y Agenda Urbana del PSOE, Isabel Rodríguez.

El acto 'Con Acento: Foro sobre el derecho a la Vivienda', está programado a partir de las 11,00 horas en el Auditorio 'Ciudad del Conocimiento' de Dos Hermanas, y en él se darán cita también el secretario de Organización del PSOE-A y alcalde del municipio anfitrión, Francisco Rodríguez; el secretario general del PSOE de Sevilla y presidente de la Diputación provincial, Javier Fernández; y la portavoz del PSOE de Marbella (Málaga) y diputada en el Congreso, Isabel María Pérez, según figura en la convocatoria de prensa.

La organización ofrecerá en directo, vía satélite, las intervenciones de este acto que también podrá seguirse en el canal del PSOE en Youtube, y que se celebrará a unos meses de las elecciones autonómicas andaluzas, que tocan en este año 2026, en una fecha aún por determinar, y a las que concurrirá María Jesús Montero como candidata del PSOE-A a la presidencia de la Junta.

El PSOE andaluz inició en octubre del año pasado un ciclo de encuentros 'Con acento' que la propia María Jesús Montero inauguró en Sevilla con el que fuera presidente del Gobierno --entre 2004 y 2011-- y líder del PSOE --de 2000 a 2012-- José Luis Rodríguez Zapatero.

Aquel fue el primer encuentro del citado ciclo organizado por el PSOE-A en el marco de "la época de transformaciones más intensas y aceleradas que ha conocido la humanidad", con "cambios sociales, económicos, tecnológicos y medioambientales que nos obligan a abrir nuevos horizontes y diseñar de manera conjunta y global la Andalucía que queremos y necesitamos", según justificaron desde la formación socialista al dar a conocer esta iniciativa.

Desde el PSOE-A avanzaron que este ciclo de encuentros "recorrerá toda Andalucía con la vocación de ser un foro abierto, plural y constructivo en el que participen referentes de distintos ámbitos" como "la ciencia, la innovación, la transición energética, los servicios sociales o la lucha contra el cambio climático".

Asimismo, el partido aclaró que el título de los encuentros --'Con Acento'-- "no es casual", y subrayó que el acento andaluz "ha sido protagonista de conquistas históricas, y lo volverá a ser en la transformación que ya está en marcha".

Este "espacio de diálogo", además, "quiere dar voz a quienes marcan el camino hacia ese futuro compartido", y "con la idea siempre de sumar ideas y visiones para proyectar a Andalucía hacia adelante", avanzaron desde el PSOE-A el pasado mes de octubre.