Montero no da "por hecho que no habrá PGE de 2025" y espera "una ventana de oportunidad" para presentarlos

SEVILLA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado este miércoles que "no podemos dar por hecho que no haya Presupuestos" Generales del Estado (PGE) nuevos en este año 2025, y ha agregado que espera contar con "una ventana de oportunidad" para presentarlos con los apoyos suficientes para su aprobación.

Así se ha pronunciado la ministra de Hacienda en el transcurso de su participación en un foro informativo organizado por 'El Correo de Andalucía' en Sevilla, donde ha agregado que "todavía es un poquito pronto" como para ponerse ya a diseñar los PGE de 2026, cuya elaboración necesitaría "un poquito más de recorrido para ver si los indicadores económicos sobre los que proyectamos el Presupuesto son los correctos".

En "los próximos meses ya tendremos indicadores más sólidos para ver cómo se va a comportar la recaudación, cuál va a ser la previsión de cierre, cosas que son necesarias para hacer un proyecto de Presupuesto", ha añadido en esa línea María Jesús Montero, que se ha comprometido a "aprovechar cualquier ventana de oportunidad para presentar los Presupuestos Generales del Estado".

A preguntas de la directora de 'El Correo de Andalucía', Isabel Morillo, la vicepresidenta ha dicho que no está "en el supuesto" de presentar los PGE sin tener previamente garantizados los apoyos para su aprobación, y ha agregado que está "trabajando con los grupos" parlamentarios "para tener Presupuestos" este año, y "para que las cuentas públicas sirvan como un instrumento más que permite impulsar el dinamismo económico de nuestro país".

Tras defender que los PGE son "un instrumento muy importante", María Jesús Montero ha dicho que le "llama la atención" que "algunos se rasguen las vestiduras porque el Gobierno de España todavía no haya podido aprobar los Presupuestos" de este año --de forma que se mantienen prorrogados los de 2023--, y, sin embargo, no se escucharan críticas cuando, "por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, durante la anterior legislatura, se prorrogaron tres veces los Presupuestos" autonómicos.

"Y yo no escuché decir que la señora (Isabel Díaz) Ayuso --presidenta de la Comunidad de Madrid-- no cumplía la Constitución" o "no estaba cumpliendo con sus obligaciones", ha advertido Montero, que en ese sentido ha criticado que se pueda por parte de un partido "utilizar los argumentos en un sentido cuando a quien se lo digo es mi rival político, y no aplicárselo a sí mismo", y ha lamentado que "esto es algo que vemos en el día a día".

Dicho esto, ha aseverado que ella está "peleando por tener unos Presupuestos" nuevos para este año, y va "a intentar llevarlos" a las Cortes Generales "en el momento que tenga una ventana de oportunidad; es decir, cuando crea que hay una mayoría suficiente que me permita aprobarlos", ha precisado.

"En eso trabajo, y espero que los demás (grupos) trabajen en esa misma dirección", ha abundado la ministra de Hacienda antes de apostillar que con quien "no cuenta" es con el PP, que "cuando cree que sus votos en el Congreso de los Diputados son necesarios para aprobar algo, vota en contra", según ha criticado, y al respecto ha afeado al PP que votase en contra de iniciativas del Ejecutivo de Pedro Sánchez como "la subida de las pensiones".

Así, Montero ha denunciado que el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo "prefiere la derrota parlamentaria de un Gobierno, como si eso tuviera tanto significado, que mejorar la vida de la gente".