Montero (PSOE-A) afronta con "ilusión" su candidatura en Andalucía, tierra "preferente para la vertebración" de España

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, durante el acto de traspaso de cartera, a 27 de marzo de 2026, en Madrid (España). El presidente Pedro Sánchez anunciaba ayer que el ministro de E - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID/SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha subrayado este viernes que afronta "con muchísima ilusión y esperanza" su tarea como candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones autonómicas del 17 de mayo, al tiempo que ha remarcado que esta comunidad es "preferente para la vertebración del país".

Son mensajes que la dirigente socialista ha trasladado durante su intervención en el acto de traspaso de carteras al nuevo vicepresidente primero del Gobierno de España, Carlos Cuerpo, y al ministro de Hacienda, Arcadi España, que sustituyen a Montero en dichas responsabilidades en el seno del Ejecutivo de Pedro Sánchez, de donde ha salido para centrarse en su candidatura a dichos comicios autonómicos.

La líder del PSOE-A ha defendido que trabaja a fondo para llevar "a todos los niveles" el proyecto progresista socialista, y ha reivindicado que Andalucía "es preferente para la vertebración del país" y para el objetivo socialista de "disminuir la desigualdad" y de que "las mujeres se empoderen".

"Andalucía es el lugar ideal para nuestro proyecto colectivo" del PSOE en España, ha agregado Montero, que ha apostado por que "cada vez más gente empujemos al país en la senda de progreso" marcada por el presidente del Gobierno y secretario federal socialista, Pedro Sánchez.

