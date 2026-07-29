Montero (PSOE-A) valora que Andalucía recibirá en 2027 "las mayores entregas a cuenta de su historia"

La secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Jesús Montero, ofrece una rueda de prensa para abordar asuntos de actualidad en la sala de prensa del Parlamento. A 14 de julio de 2026. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha valorado este miércoles que Andalucía recibirá el próximo año 2027 "las mayores entregas a cuenta de su historia, con 31.692 millones de euros, un 8% más que en 2026", según las cifras que ha comunicado el Ministerio de Hacienda a la comunidad autónoma.

En una nota, la dirigente socialista ha puesto de relieve además que, "sumando la previsión de liquidación de 2025", la cifra que recibirá Andalucía "se eleva hasta los 33.817 millones de euros, un 10,3% más que el año anterior".

Para la también exministra de Hacienda, este volumen de recursos supone "una oportunidad histórica para el territorio andaluz", y "nunca antes la Junta había dispuesto de tantos recursos para fortalecer la sanidad, la educación, la dependencia y los servicios públicos".

"Y aún podría ser más, porque la propuesta del Gobierno de España para reformar el sistema de financiación supondría 5.700 millones de euros adicionales para Andalucía, además de la condonación de 18.791 millones de euros de deuda", ha advertido la líder socialista.

Al hilo, Montero ha arremetido contra la postura del PP, y ha aseverado que "resulta absolutamente incomprensible que (Juanma) Moreno Bonilla y el PP rechacen este nuevo sistema y sigan instalados en el lodazal de la confrontación, una estrategia que no aporta absolutamente nada a Andalucía", ha denunciado.

MÁS RECURSOS PARA CCAA

Desde el PSOE-A han remarcado que, con estas transferencias del sistema de financiación, el Gobierno de España "consolida un incremento continuado de los recursos destinados a las comunidades autónomas desde el año 2018".

En el conjunto del Estado, "los territorios recibirán una cifra récord de 170.529 millones de euros en entregas a cuenta para 2027, un 8,1% más que en el ejercicio actual", según valoran desde el PSOE-A, desde donde precisan que esta cuantía global "se elevará hasta los 185.593 millones de euros una vez sumada la liquidación del modelo".

Además de estos fondos, el Ejecutivo central mantiene en tramitación parlamentaria la condonación de más de 18.700 millones de deuda autonómica para Andalucía, "unos recursos históricos que demuestran el compromiso de la administración central con la sostenibilidad financiera y el Estado del bienestar en la comunidad", según concluyen desde el PSOE-A que lidera María Jesús Montero.