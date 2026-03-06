Montero reclama a Moreno el "mismo ímpetu" por las mujeres con cáncer que por "salir en las fotos"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, visita las instalaciones de Moeve para conocer los proyectos Positive Motion y Valle Andaluz del Hidrógeno Verde (Foco Onuba). A 6 de Marzo de 2026 en Palos de la Frontera - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reclamado este viernes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), que el "mismo ímpetu que muestra por salir en las fotos se tradujera en preocupación por las mujeres con cáncer".

Además, y en un comentario en su cuenta en la red social 'X', la dirigente socialista ha reclamado al presidente de la Junta "respeto y verdad" para las mujeres afectadas por la "negligencia de la Junta en el cribado de cáncer de mama".

Montero ha realizado estos comentarios tras la intervención de Juanma Moreno en la inauguración del VII Congreso Andaluz de Personas con Cáncer y sus Familias, en Jaén, donde el presidente de la Junta ha realizado un llamamiento a la población para que se tome "en serio" y participe en los programas de cribado de cáncer de la sanidad andaluza.

La vicepresidenta del Gobierno ha compartido desde su cuenta de 'X' una información sobre una mujer afectada por la "negligencia" del cribado de cáncer que, según han explicado desde el PSOE-A, "ha gritado al presidente andaluz" en dicho acto en Jaén, y ha reivindicado al hilo de ello la "Andalucía real que Moreno Bonilla no quiere escuchar".

Asimismo, la socialista ha criticado la actitud del líder del PP andaluz, deseando que el "mismo ímpetu" que muestra el presidente "por salir en las fotos se tradujera en preocupación por las mujeres con cáncer". "Ojalá Moreno Bonilla se preocupara por las mujeres tanto como se preocupa por salir bien en la foto", ha apostillado María Jesús Montero para concluir.