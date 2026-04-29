Montero subraya su apuesta por una universidad pública "de calidad" frente a la "infrafinanciación" de Moreno

María Jesús Montero, durante su intervención en un mitin junto a Pedro Sánchez en Córdoba. (Foto de archivo). - MADERO CUBERO-EUROPA PRESS

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha subrayado este miércoles su apuesta por una universidad pública "accesible, de calidad", frente al "modelo" de "infrafinanciación" del Gobierno del PP-A de Juanma Moreno.

Son ideas que la dirigente socialista ha venido a trasladar en una entrada en su cuenta de la red social 'X' en la que María Jesús Montero traslada "todo su apoyo" a la plataforma Universidades Andaluzas por la Pública, que este miércoles "ha salido a la calle en Almería, Cádiz, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla para denunciar una infrafinanciación y un modelo, el del PP de Moreno Bonilla, que empuja hacia la privatización del sistema universitario", según ha remarcado.

La líder y candidata del PSOE-A ha asegurado que, "frente a quienes debilitan lo público", su compromiso es "la defensa de una universidad accesible, de calidad y al servicio de la igualdad de oportunidades".

Y se ha comprometido a hacer "posible" ese modelo público de universidad "garantizando su justa financiación, para poner fin a años de asfixia", según ha apostillado María Jesús Montero para concluir su comentario.

