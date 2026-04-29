Montero ve "contundentes" las explicaciones del Gobierno para no haber aprobado el Presupuesto que ella dejó "preparado"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, atiende a los medios en una jornada de UGT sobre salud en el trabajo en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). (Foto de archivo). - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía y candidata a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha calificado de "suficientemente contundentes" las explicaciones que ha dado el Gobierno para justificar que no haya aprobado, al menos por ahora, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año 2026 que "estaba preparado" cuando ella renunció a sus cargos como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda tras la convocatoria de las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.

Así se ha pronunciado la dirigente socialista en una entrevista en el programa 'Espejo Público' de Antena 3 Televisión, recogida por Europa Press, después de que el Consejo de Ministros abordase en su reunión de este pasado martes, 28 de abril, el 'Informe Anual de Progreso', que cada Estado miembro debe remitir a Bruselas antes del 30 de abril en cumplimiento del nuevo marco de reglas fiscales.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, explicó dicho informe, y confirmó que el Gobierno ha decidido mantener su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en el 2,2% para 2026, aunque ha advertido de que el impacto del conflicto en Oriente Medio puede alcanzar las ocho décimas, y ha recortado sus estimaciones para el déficit público hasta el 1,6% del PIB este año.

María Jesús Montero no ha querido entrar en la "previsión" macroeconómica del Gobierno "por respeto" hacia el mismo, ya que no forma parte ahora del Consejo de Ministros, y ha agregado que se queda con las "declaraciones" que al respecto han trasladado tanto el vicepresidente primero como el ministro de Hacienda, Arcadi España, ya que ella no tiene "ninguna información añadida".

La dirigente socialista ha agregado que "el Presupuesto (de 2026) estaba ya preparado" cuando ella dejó el Ministerio de Hacienda, a finales del pasado mes de marzo, para centrarse en su candidatura a la Junta tras la convocatoria formal de las elecciones andaluzas, si bien entiende que desde el Gobierno "quieren ver qué incertidumbre plantea todo el escenario internacional por si tienen que variar las previsiones macroeconómicas".

En esa línea, ha señalado que se hubiera podido tener ya aprobado el Presupuesto, pero ella cree que este pasado martes "las explicaciones que proporcionó el Gobierno son suficientemente contundentes", así como que a ella le "parece que se sigue trabajando en esa dirección" de aprobar las cuentas públicas, "pero es bueno afinar cuál va a ser la repercusión de una guerra ilegal" --en alusión a la de Estados Unidos e Israel contra Irán-- que "está teniendo desde luego unos estragos también en el suministro y en el encarecimiento de las materias primas", según ha puesto de relieve.

En ese punto, ha aprovechado para subrayar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "desde el primer minuto ha alzado la voz" frente a dicha guerra y "ha trasladado que tiene que haber diálogo y que, por supuesto, no se puede amparar una situación que al final repercute siempre en la calidad de vida de las personas", además de en "el sufrimiento de los que están en el epicentro de la guerra", ha abundado.

VALORA LOS DATOS ECONÓMICOS

De igual modo, Montero ha querido "poner de manifiesto" los "importantísimos datos de empleo" que se están conociendo en los últimos días y que demuestran que "España está creando empleo a un ritmo muy superior al del resto de países europeos", y su economía "está creciendo, la que más de los países avanzados", según ha puesto de relieve antes de valorar también que se está "reduciendo la temporalidad" y desde el Gobierno se han "recuperado derechos para los trabajadores".

Además, la candidata socialista ha valorado que en Andalucía "se han creado ni más ni menos que más de 500.000 empleos" desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, y eso "significa que realmente" han demostrado desde el actual Ejecutivo que "se podía mejorar la economía, que se podían superar las crisis sobrevenidas", y que España tenía "capacidad como país de salir antes de esas situaciones si también todo el mundo quedaba incorporado a esa crisis" con elementos como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

"Por tanto, creo que se ha hecho un trabajo magnífico desde el Gobierno de España que beneficia sobre todo a comunidades" como la andaluza, con cuestiones como la subida del Salario Mínimo Interprofesional, o "con los contratos indefinidos que se han podido firmar", según ha añadido María Jesús Montero para finalizar.