Moreno aboga por "ralentizar" el Pacto Verde Europeo y promete medidas de ayuda al campo andaluz

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, interviene en el debate de investidura. A 29 de junio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El actual presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha abogado este lunes por impulsar medidas que sirvan de ayuda para el sector agroalimentario andaluz, así como por "ralentizar" los objetivos del 'Pacto Verde Europeo'.

Han sido algunos de los mensajes que Moreno ha trasladado durante su discurso en la primera sesión del debate de investidura que ha iniciado a mediodía en el Parlamento andaluz, y en los que se ha referido a estas cuestiones tras valorar que, "en los últimos años, Andalucía ha experimentado una transformación hacia un nuevo modelo económico más sólido, más moderno y más sostenible", que "tiene que ver con el protagonismo cada vez mayor de la industria y la fortaleza de nuestro país en sectores estratégicos como el tecnológico, la energía o la 'economía verde'".

Así, ha destacado que "casi un tercio del crecimiento de la economía andaluza se debe a la industria, algo sin precedente en las últimas dos décadas", y que Andalucía es actualmente "la segunda comunidad en cifra de negocio del sector industrial en España, solo por detrás de Cataluña, algo que parecía imposible hace tan solo unos años".

Moreno ha expresado su deseo de "seguir fortaleciendo y mimando el desarrollo de un sector industrial potente, sostenible y generador de empleo de calidad", con medidas como "un programa de atracción y apoyo a las 'startups' internacionales y talentos en Andalucía".

También se ha comprometido a "mantener el respaldo claro" de la Junta de Andalucía con sectores económicos en los que la comunidad es una "referencia", como la industria de la defensa y aeroespacial o las energías verdes, y ha subrayado que mantiene el "compromiso firme de impulsar" en la comunidad autónoma "el ecosistema europeo de hidrógeno más competitivo con el proyecto del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde".

Sin embargo, el candidato ha avisado de que los objetivos que se ha marcado en estas materias económicas no serán posible "si se mantiene el déficit de infraestructuras eléctricas que amenaza la fortaleza de la industria en la comunidad autónoma y la atracción de proyectos empresariales", y en ese punto ha alertado de que, "en Andalucía, el 92% de los nudos de distribución están saturados, y hay provincias que no tienen ya capacidad de disponer, mientras el resto se encuentra muy cerca de su límite establecido".

"La falta de inversión por parte del Estado a través de Red Eléctrica está afectando a proyectos empresariales y también está limitando la construcción de viviendas", según ha advertido Moreno, que ha sostenido que se está así atacando "directamente" a la "capacidad de producción, de inversión y de futuro" de Andalucía, y ha exigido al Gobierno central "un plan inversor urgente, porque están en juego el bienestar y el futuro de los andaluces".

Dicho esto, Moreno también ha trasladado sus compromisos de "seguir trabajando para convertir" Andalucía "en polo de atracción de economía y empleo vinculado a la Inteligencia Artificial", así como de aprobar "incentivos para la digitalización de la industria y la aplicación de tecnología innovadora en las empresas industriales". También ha anunciado que propone "rediseñar" los "25 trámites más usados por la ciudadanía para que, a través de agentes de Inteligencia Artificial, se hagan desde el móvil de forma sencilla y en menos de cinco minutos".

Además, ha dicho que pretende "mantener y ampliar las políticas de apoyo" a los trabajadores autónomos, con medidas como "la ampliación al segundo año de la 'cuota cero' para todos los nuevos autónomos", y "ayudas para pagar parte de los gastos de cotización a la Seguridad Social de los dos primeros meses de baja por enfermedad o accidente".

ECONOMÍA VINCULADA A LA "ANDALUCÍA RURAL"

Por otro lado, se ha comprometido si es reelegido como presidente a redoblar la "defensa" de los pueblos andaluces y "de la economía vinculada a la Andalucía rural y del campo", y en ese punto ha proclamado que "la lucha contra la despoblación y la generación de oportunidades en el mundo rural, para hacerlo cada vez más atractivo, va a ser un adjetivo transversal en la toma de decisiones de todo el Gobierno de Andalucía".

Así, se ha propuesto "impulsar la Ley de Desafío Demográfico y Desarrollo Rural para fijar la población, crear oportunidades e igualdad entre territorios".

Por otro lado, ha dedicado parte de su discurso a reivindicar medidas en "defensa de la agricultura, la ganadería y la pesca", y se ha comprometido entonces a "seguir trabajando por la rentabilidad de las explotaciones agrarias, ayudando a mejorar su competitividad e incrementar su productividad".

Tras subrayar que "el campo andaluz llena las despensas de Europa con productos que son excelentes, seguros y de máxima calidad", Moreno ha aseverado que la defensa de los agricultores andaluces "frente a terceros es un principio irrenunciable", y ha reivindicado "la exigencia de un marco jurídico nacional y europeo en materia de competencia y cadena alimentaria que fije reglas claras y homogéneas".

"Defenderemos la preferencia comunitaria y la aplicación de las cláusulas espejo a las importaciones, exigiendo a los productos extracomunitarios los mismos estándares fitosanitarios, medioambientales y laborales que a los andaluces", ha anunciado también Moreno, que ha anticipado igualmente su rechazo a "todo acuerdo comercial que dañe" a los productores andaluces, que "deben recibir precios justos y ser respetados frente a la entrada de productos de terceros países a los que no se les exigen los mismos controles", según ha agregado.

También se ha comprometido a defender una Política Agraria Común (PAC) "sin recorte de fondos", así como ha abogado por "la ralentización de los objetivos del 'Pacto Verde Europeo'", y por "suprimir toda carga y tasa autonómica derivada de ese pacto que sea perjudicial para el sector productivo".

"Se trata de aliviar la presión fiscal y favorecer la competitividad y la supervivencia del campo andaluz", ha abundado antes de comprometerse a promover "un programa de Formación Profesional Dual centrado en producciones autóctonas", y "programas en las escuelas que acerquen la agricultura y la ganadería a los más jóvenes".

También ha anunciado el impulso de "un pacto andaluz por la ganadería extensiva que reconozca el valor económico, ambiental y cultural de esta actividad y recoja los retos y líneas de actuación para garantizar su futuro".

Por otro lado, Moreno ha reivindicado la política de agua como "una prioridad para Andalucía", que está "permanentemente amenazada" por posibles sequías, y ha señalado su intención de continuar en la nueva legislatura "obras que son de competencia autonómica", y de llevar a la Cámara "la primera Ley de Regadío de Andalucía".

Además, se ha comprometido a aprobar "un nuevo reglamento de planificación con el objetivo de eliminar la excesiva carga burocrática existente en todos los procedimientos relacionados con el agua", y a "actualizar la Ley de Agua de Andalucía de 2010 para seguir respondiendo a las necesidades" de la región en materia hídrica.

Finalmente, Moreno ha reprochado al Gobierno su "parálisis" en esta materia, y que no haya firmado aún la propuesta que le ha trasladado la Junta de Andalucía para que la administración autonómica asuma la finalización de la construcción de la presa de Alcolea, en la provincia de Huelva, que es una "obra de interés general del Estado", según ha subrayado.