Moreno advierte del impacto económico de borrascas: "Todas las administraciones tenemos que meter el hombro"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido este sábado de que el impacto económico del tren de borrascas en Andalucía "va a ser millonario" y ha señalado que el ejecutivo andaluz va a trabajar para "para movilizar todos los recursos presupuestarios a nuestro alcance", pero "todas las administraciones tenemos que meter el hombro".

Moreno, en rueda de prensa en Córdoba, donde ha visitado zonas inundadas como consecuencia de la borrasca Leonardo, ha agradecido, en primer lugar "la cooperación y coordinación con todas las administraciones". "Este tipo de fenómenos, este tipo de situaciones tan adversas solo se pueden superar desde la cooperación, la colaboración y la unidad".

En su intervención, Moreno se ha referido "al impacto" que está teniendo en Andalucía este río atmosférico "nunca antes visto en nuestra tierra" y ha asegurado que "el impacto económico va a ser millonario".

En este sentido, ha agregado que aún "no ha terminado" el temporal, y cuando pase, previsiblemente el martes o miércoles, "de una vez por todas todo este frente" se hará la cuantificación de daño; pero "ya podemos decir que esta circunstancia ha golpeado muy duramente a nuestro sector primario", la agricultura, ganadería y pesca.

"Estamos ante una situación que nos preocupa muchísimo, un impacto en todos y cada uno de los desarrollos económicos tan importantes en nuestra tierra como es el sector primario", ha señalado Moreno, al tiempo que ha añadido que "también está teniendo un impacto en el sector turístico y "muy severo" en nuestras infraestructuras.

En relación con el ámbito de las infraestructuras autonómicas, ha precisado que "solo en nuestras carreteras, ya el impacto de las obras que se tienen que hacer para volver a ponerlas en marcha supera los 500 millones de euros".

En este punto, Moreno ha incidido en que "vamos a trabajar para movilizar todos los recursos presupuestarios a nuestro alcance por parte de la Junta" y ha detallado que el presupuesto andaluz "va a quedar supeditado a esta prioridad", por lo que "vamos a quitar partidas de otros recursos para centrarlos en esto", pero "todas las administraciones tenemos que meter el hombro".

Ha reiterado que solicitan al Gobierno de España el apoyo a través del Fondo de Contingencia del Estado: "Solicitaremos que se aplique este fondo y haremos una petición formal al Estado y, en concreto, a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, responsable de estos recursos", así como que van a pedir que se ponga en marcha el Fondo de Solidaridad que tiene la Unión Europea.

"Vamos a poner todos esos mecanismos en marcha", ha señalado Moreno, además de que van a pedir "reprogramar y flexibilizar" los fondos europeos para que "podamos utilizarlo también en la mejora de la situación que viven esas familias, que muchas de ellas están fuera de sus hogares y que sus hogares, algunos de ellos, han quedado gravemente dañados, la recuperación de infraestructura básica y estratégica y también las ayudas a nuestros sectores económicos para que puedan recuperar su capacidad de creación de empleo y de generar progreso y, por tanto, bienestar".

En suma, ha concluido, "todos a partir de la semana que viene, cuando amaine todo, haremos un balance de daños y empezaremos a trabajar para ayudar", pero "todos ya tenemos que tener en la cabeza que, como todo parece indicar a partir del miércoles la situación mejora, debemos de ponernos de manera inmediata a buscar la fórmula y los recursos económicos para solventar esta situación", ha concluido.