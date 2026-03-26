Moreno agradece a González que el primer AVE fuera a Sevilla como "política de Estado para que el sur compita"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el expresidente del Gobierno Felipe González, este jueves en Sevilla durante la charla inaugural de un ciclo dedicado al centenario del nacimiento de la Duquesa de Alba. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha agradecido este jueves al expresidente Felipe González que decidiera que la primera línea de alta velocidad en España fuera entre Madrid y Sevilla, que se hizo en el marco de la Exposición Universal de Sevilla de 1992 como telón de fondo, aun cuando ha reconocido que "lo lógico y razonable" hubiera sido conectar Madrid y Barcelona.

"Es una decisión que agradezco", ha afirmado Moreno en presencia de González, con quien ha compartido esta tarde un diálogo en Sevilla, celebrado en la Fundación Cajasol en la jornada inaugural de un ciclo de conferencias para conmemorar el centenario del nacimiento de Cayetana de Alba. Charla que ha moderado la directora y presentadora del programa Espejo Público de Antena 3 Televisión, Susana Griso.

El presidente andaluz ha evocado la añoranza por "políticas de Estado", convencido de que esas decisiones son herramientas para que "el sur tenga capacidad de competir con el resto de territorios".

Tras invocar Moreno que el análisis de esa decisión política de González sobre la génesis de la alta velocidad en España, se pudo explicar como "chauvinismo sevillano", momento en que González ha precisado que "soy sevillano, no sevillista", para apostillar entonces el expresidente que la máxima que se siguió "empieza el AVE por aquí porque si no el AVE no llega aquí", por lo cual infirió entonces que "si empieza por aquí llega a todos lados".

El presidente de la Junta de Andalucía ha advertido en su caso de una "Andalucía descolgada" del resto de España, situación que se podía contrarrestar con una infraestructura estratégica, por lo cual "tenía sentido esa obra", sobre la que ha ironizado también para trazar un paralelismo con la actualidad para decir que "ha funcionado, ha sido puntual", hechos sobre los que ha afirmado que "sorprende en 2026".

Cuestionado Moreno por el equilibrio que ha debido hacer para cuadrar la fecha de las elecciones al Parlamento de Andalucía, que serán el 14 de mayo, por el calendario festivo que inunda Andalucía con el inicio de la primavera, circunstancia que ha motivado el comentario sarcástico de González sobre "cuándo no hay fiesta en Andalucía", que el presidente andaluz ha matizado rápidamente con un "trabajamos mucho", ha reconocido que "a cada esquina te aguarda la incertidumbre".

Ha señalado Moreno que la propia exigencia de la normativa electoral entre la disolución del Parlamento y la celebración de unas nuevas elecciones, esos 54 días que median entre un acto y otro, suponen "una eternidad", que se agrava en un escenario internacional como el actual donde "gobernar y planificar es muy complejo" porque en uno de los principales actores de la gobernanza mundial, Estados Unidos, "no hay previsibilidad".

A esto ha sumado el debate complejo que afronta la propia Unión Europea sobre la orientación de su próximo presupuesto, mientras existe en el corazón de la estructura comunitaria "la sospecha de países cercanos a Rusia como Hungría".

Moreno, quien se ha lamentado de la falta de "gobiernos previsibles" por cuanto ha musitado que "eso se ha perdido", ha alertado sobre "la tentación de dejarse llevar por los cantos de sirena" en política a la hora de señalar problemas cuando la dificultad reside en su solución.

"Decir los problemas que hay es muy fácil, otra cosa es gobernar, es desgastarse", ha apuntado Moreno.

CAYETANO DE ALBA, A MORENO: "VAS A SER EL FELIPE GONZÁLEZ DE NUESTRO TIEMPO"

Uno de los tres hijos de la Duquesa de Alba presentes en el acto, Cayetano, quien ha subido al atril para pronunciar unas breves palabras tras la presentación del acto por el presidente de la Fundación Cajasol, ha afirmado sobre la figura de Moreno que "es el mejor presidente autonómico que ha puesto a Andalucía en marcha", así como se ha reivindicado como ser "una de las primeras personas que te dijo que tú vas a ser el Felipe González de nuestro tiempo", mientras que al expresidente lo ha descrito como "el mejor presidente de la democracia que puso España en marcha".

Moreno ha asegurado sobre Cayetana de Alba que era "mujer única que ejercía de sevillana y de andaluza", mientras ha ensalzado su "enorme naturalidad que hizo se ganara la simpatía, el cariño, el afecto".

Ha recordado el presidente andaluz, además de su "carisma, aura", que "ayudaba a personas y no lo decía", de lo que ha puesto como ejemplo haber conocido de "una persona, vinculada al movimiento asociativo, coetanea de ella, a quien le ayudó a pagar una letra del piso".

González ha cerrado la charla sobre la figura de Cayetana de Alba afirmando sobre cuál sería el titular que ella le daría al encuentro de esta tarde afirmando que "éstos dos pasan y yo seguiré".