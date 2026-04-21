Moreno avisa que si Andalucía pierde la mayoría de estabilidad actual el 17M "los andaluces tendremos un problema"

El presidente del PP-A y candidato a la reelección a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la Intermunicipal del PP andaluz. A 19 de abril de 2026, en Córdoba (Andalucía, España). - Madero Cubero - Europa Press

Dice que le "sorprende" que Montero "se presente como defensora, cuando ha vendido los intereses de Andalucía y ha pagado altas hipotecas al separatismo"

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 21 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha avisado este martes de que si la comunidad pierde uno de sus puntos fuertes el domingo 17 de mayo, "como es la estabilidad política, la mayoría de estabilidad que hay ahora mismo, tendremos un problema los andaluces, porque perderemos herramientas para poder enfrentarnos a los retos que hay por delante".

Así lo ha declarado en su intervención en el Consejo de Alcaldes del PP de Córdoba celebrado en la Sala Cultural del Mercado de Abastos del municipio cordobés de Puente Genil, junto al director de campaña del partido y candidato por Córdoba, Antonio Repullo; el presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Andalucía y miembro de la candidatura por la provincia cordobesa, José María Bellido, y el presidente del PP cordobés, Adolfo Molina.

En palabras de Moreno, "todas las inquietudes e inestabilidades" actuales requieren "gobiernos fuertes". "Cuando uno se va a enfrentar a incertidumbres tan importantes, mundiales y nacionales, donde hay un Gobierno en minoría, en descomposición como consecuencia de las circunstancias de acorralamiento por parte de la corrupción y de las investigaciones judiciales", y donde "la propia ministra de Hacienda ha primado durante ocho años los intereses de diputados independentistas y separatistas en contra de los intereses de todos los andaluces", frente a ello se necesitan "gobiernos fuertes con equipos preparados".

Por eso, ha defendido que el día 17 de mayo la región no se puede meter "en la incertidumbre", de manera que "añadir una incertidumbre más sería no tener estabilidad política en Andalucía", a lo que ha añadido que "si hay que tomar decisiones en Andalucía para amortiguar el golpe de la crisis" provocada por la guerra en Irán, "si hay que exigirle al Gobierno que también ayude a los andaluces y hay un gobierno dividido, frágil y debilitado, no va a estar a la altura de las necesidades en Andalucía", ha expresado.

Al hilo, ha defendido "la importancia que tiene para el presente y futuro inmediato que de las urnas salga un gobierno fuerte, sólido y con experiencia en gestión", resaltando en este caso la labor de su equipo en estos siete años y medio.

En este sentido, Moreno ha trasladado que a diferencia de sus adversarios políticos, en el PP dedican "el 90% del tiempo a gestionar y el 10% a hacer política", mientras que "ellos dedican el 90% a hacer política, si se le puede llamar política a incentivar bulos, introducir intoxicaciones, falsear los datos y crear plataformas fantasmas". "Si eso es hacer política, yo no quiero hacer política de ese tipo", ha apostillado.

Al respecto, ha relatado que hay algunos más a su izquierda y otros más a su derecha, "desde el punto de vista político", que entienden que "hacer política es insultar, mentir, faltar a la verdad, intoxicar y enfrentar a los andaluces", algo para lo que ha pedido que "no cuenten con el PP ni con Juanma Moreno", tras haber conseguido en la región "una mayoría de convivencia, donde los andaluces tenemos la capacidad de avanzar sin enfrentarnos entre nosotros". "Otros no", ha zanjado, para agregar que "sólo pueden avanzar en términos egoístas, personales y partidistas enfrentando a unos españoles con otros". En su formación, ha añadido, no participan de esa estrategia. "Por eso somos diferentes, singulares", ha indicado, ensalzando "la vía andaluza".

LOS PARTIDOS "CON POCO CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO" Y LOS DE "LAS RECETAS DEL SANCHISMO"

Mientras, el popular ha desgranado que "algunos partidos señalan los problemas y no dan ninguna solución, son teledirigidos desde Madrid, con poco conocimiento del territorio", y "otros vienen con las recetas del sanchismo, basadas siempre en la mentira, en la falsedad, en decir que van a sacar unos presupuestos y no sacarlos, que van a derribar El Algarrobico y no lo hacen, que van a crear no sé cuántos empleos y no los crean, que van a mejorar las infraestructuras y no lo hacen".

"Aquellos que se sienten muy defensores de los servicios públicos deberían pensar qué ha pasado en los trenes en Andalucía, qué ha pasado en las autovías, qué ha pasado en servicios públicos de responsabilidad del Estado", ha cuestionado Moreno, para lamentar que han sido "desmantelados por descuido, falta de mantenimiento".

Así, ha dicho que le "llama la atención que quien ha representado y ha sido la voz e interlocutora de las negociaciones con el independentismo catalán, quien ha marginado en términos financieros a Andalucía y en infraestructuras, sea ahora quien se postula como salvadora de Andalucía", en relación a la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero.

"EL MODELO QUE FUNCIONA Y NO SE METE EN EL LÍO"

Ante ello, Moreno ha expresado que "en estas elecciones los ciudadanos tendrán que elegir entre estabilidad y los líos de otro sitio", al tiempo que ha remarcado "los ciudadanos saben perfectamente" y van a "decidir libremente si quieren un modelo de estabilidad, convivencia y gobierno para todos", tras estos siete años y medio "con luces y sombras", porque se han hecho "cosas mejores y otras quizás no tan mejores", pero "es un modelo que funciona, honesto, transparente" y que no se mete "en el lío", que "es tener que pactar con otras fuerzas políticas que pueden tener meses bloqueándote hasta que les apetezca".

De este modo, ha aseverado que confía "plenamente en el pueblo andaluz y en que adopte la única opción eficaz y útil, que es concentrar el apoyo en la fuerza política que representa mejor que nadie los intereses de Andalucía y defiende mejor que nadie sus intereses, el PP-A", de modo que "no hay otra fuerza política que lo defienda mejor, y se ha demostrado a lo largo de estos siete años y medio".

Por eso, ha abundado en que le "sorprende que ahora la candidata socialista se presente como defensora, cuando ha vendido los intereses de Andalucía y ha pagado altas hipotecas al separatismo catalán y vasco". Frente a ello, ha apostado por "seguir con la vía que hace funcionar a la región, que sabe perfectamente lo que necesita", asegurando que en el PP tienen "la experiencia suficiente y los equipos preparados para aportar", en caso de contar con "el respaldo de una mayoría de ciudadanos".

De este modo, ha pedido tener "ojo con las encuestas" tras "la amarga experiencia" de las elecciones generales de 2023. Así, ha remarcado que el PP-A "todavía no está en la mayoría suficiente". Por eso, "que nadie se quede en casa, que nadie se confíe, que no está todo ganado, como algunos dicen, ni que esto está hecho", ha expresado, enfatizando que "aquí hay que sudarlo, trabajarlo", porque "el voto es un voto prestado y hay que ganarlo", para no meter a la comunidad "en ninguna aventura loca".

LOS ALCALDES

Entretanto, el candidato a la reelección como presidente de la Junta ha señalado que el proyecto político del PP "no se entendería sin los alcaldes, sin los portavoces en municipios", y les ha trasladado que "no hay nada ganado", que "la mayoría suficiente está en juego", de ahí que les haya pedido ayuda para transmitir los proyectos de "transformación y reforma".

Moreno ha tenido palabras de reconocimiento para el alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, "que hizo historia" en 2023. Entre algunas inversiones en el municipio ha citado 1,2 millones en barriadas desfavorecidas, equipamientos de mamografía y radiología, la actividad quirúrgica para cirugía menor ambulatoria, mejoras en centros educativos, actuaciones en vivienda. También, ha afirmado que insistirán al Gobierno para recuperar la línea férrea Córdoba-Bobadilla y más agentes de Guardia Civil, a la vez que desde la Junta impulsarán mejoras en la carretera A-318.