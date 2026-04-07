Moreno cree que la mayoría absoluta "depende de 15.000 votos" y minimiza el efecto del acuerdo de Por Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno - María José López - Europa Press

SEVILLA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha expuesto este martes que el hecho de que su partido vuelva a obtener mayoría absoluta o no en las elecciones andaluzas del 17 de mayo va a depender de "15.000 votos", al tiempo que ha minimizado el efecto que puede tener sobre el resultado la unidad de partidos de izquierdas en la coalición Por Andalucía.

En una entrevista en 'El Programa de Ana Rosa', en Telecinco, Juanma Moreno ha considerado que el hecho de que su partido vuelva a lograr una nueva mayoría absoluta va a estar "muy ajustado".

En cuanto al acuerdo entre Izquierda Unida y Podemos en torno a Por Andalucía, ha señalado que no le preocupa porque "ya lo hicieron hace cuatro años y nosotros conseguimos la mayoría social" en la comunidad.

Tras lo ocurrido en comunidades como Extremadura, Aragón y Castilla y León, donde el PP ha sido el partido más votado, pero sin mayoría absoluta, Moreno ha manifestado que ahora no se plantea un escenario de tener que pactar con Vox en Andalucía tras las elecciones o tener que dar a ese partido una vicepresidencia en un gobierno del PP-A porque "nosotros sí estamos en condiciones de tener una mayoría, no sólo porque los sondeos sociológicos lo dicen y se ve en el ambiente de la calle, sino porque además tenemos esa capacidad".

Juanma Moreno ha indicado que es verdad que las mayorías absolutas "son muy difíciles", y ha señalado que es "probable" que el PP-A alcance un millón y medio de votos y que gane "en las ocho provincias", pero por 15.000 votos, "depende de dónde estén situados, en ocho restos que hay en las ocho provincias", él puede mantener los 57 escaños actuales (la mayoría absoluta son 55) o quedarse en 52.

"Por tanto, esto va a estar muy ajustado y, desde luego, nadie puede dormirse en los laureles, ni nadie irse a la abstención o a la playa el día de las elecciones, los que quieran que sigamos cambiando a Andalucía", ha señalado Juanma Moreno.

Moreno ha expresado que espera que los andaluces sigan confiando en el "proyecto tolerante, moderado y de cambio en Andalucía" que tiene el PP-A. Tienen que tomar la decisión, según ha añadido, de o de "seguir apostando por la estabilidad que representa nuestro proyecto, de un gobierno para todos, o meternos en el lío en el que están ahora mismo Extremadura, Aragón o Castilla y León, o el propio gobierno de España".

"Lo que espero es que nos den la confianza suficiente para tener esa mayoría para ser independientes, no tener ataduras con nadie y que podamos hacer un gobierno de cuatro años", ha recalcado Juanma Moreno.

Sobre la situación de Extremadura, Aragón y Castilla y León, donde el PP ha abierto negociaciones con Vox, ha criticado que este partido esté "paralizando y bloqueando" la gobernabilidad. A su juicio, si Vox quiere entrar en el gobierno de esas comunidades, está en "su derecho de reclamarlo y reivindicarlo, pero tiene que ser con mesura y con sensatez".

Juanma Moreno ha augurado que si en próximas fechas se volvieran a convocar elecciones en alguna de esas comunidades por "la incapacidad de Vox de posibilitar gobiernos, eso va a penalizar electoralmente en Andalucía" a ese partido.

Ha señalado que además Vox y el PSOE-A "tienen intereses comunes, ya que ambos trabajan con un solo objetivo, que es romper la mayoría" que logró el PP-A.

Esa sería, a su juicio, "la única posible victoria, entre comillas, que puede tener el Partido Socialista en Andalucía", mientras que Vox lo que persigue es "condicionar al gobierno de nuestra tierra".

Para Juanma Moreno, el PSOE-A "está en su peor momento" y "no tiene ninguna opción de gobierno". "No pueden gobernar Andalucía en estas elecciones y ellos lo saben, y lo único que están buscando es intentar mantener el resultado y romper la mayoría del PP", según Moreno. Ha señalado que el PSOE ya no se nutre de nuevos votantes, pero sí que "está captando votantes de partidos a su izquierda".

Sobre el hecho de que la candidata del PSOE-A a la Junta, María Jesús Montero, le critique que vaya de evento en evento buscando "fotos", Juanma Moreno ha indicado que él tiene "la suerte" de que los ciudadanos le piden "hacerse fotos" con él, y "quizás ella tiene el problema contrario, que no se la piden".

