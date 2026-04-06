Montero saluda el acuerdo de Por Andalucía y descarta un pacto con Moreno para evitar que Vox entre en la Junta

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha considerado este lunes una "magnífica noticia" el acuerdo alcanzado entre IU y Podemos para confluir en la candidatura 'Por Andalucía' para las elecciones autonómicas del 17 de mayo, al tiempo que ha descartado un pacto con el presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, para evitar una hipotética entrada de Vox en el gobierno de la comunidad.

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Montero ha señalado que es una "buena noticia que haya habido capacidad de diálogo, de que se pongan de acuerdo y de poner los elementos comunes", formaciones políticas que al principio tenían "importantes dificultades para concurrir de forma conjunta".

"Andalucía no es un lugar cualquiera, marca pauta, y, por tanto, el hecho de que haya concurrido y que finalmente se hayan podido poner de acuerdo, me parece muy importante, porque la fragmentación del voto a la izquierda del PSOE puede dificultar la gobernabilidad", según ha expresado.

Para la candidata socialista, "tener formaciones políticas cohesionadas y contundentes con las que se pueda también pactar, dialogar y llegar a acuerdos sobre un programa de gobierno", le parece "tan importante" que felicita "ese acuerdo al que se ha llegado".

Respecto a si se ve formando un gobierno de coalición con Por Andalucía, ha señalado que ella, en primer lugar, se ve formando gobierno porque el PSOE-A "siempre que concurre a las elecciones, intenta sacar la mayoría más amplia posible que le permita gobernar en solitario". No obstante, ha señalado que las experiencias del PSOE de gobiernos de coalición tanto en España como en Andalucía (aquí con Partido Andalucista y con Izquierda Unida) han supuestos "cosas muy importantes", como la "modernización" de la comunidad y la consolidación de los servicios públicos.

De otro lado, en cuanto a los crecimientos que Vox ha experimentado en las elecciones que se han desarrollado en otras comunidades autónomas, ha manifestado que siempre a un demócrata le preocupa el "ascenso" de ese partido y su "entrada en las instituciones", porque la llegada "a las instituciones de la ultraderecha provoca posteriormente una colonización" de las mismas "y una regresión sobre los comportamientos democráticos". Ha añadido que también le preocupa la posición que el PP está adoptando ante Vox y sus exigencias.

"En España no ha habido un cordón sanitario por parte del Partido Popular a la ultraderecha como sí ha existido en otros países europeos y eso creo que marca una seña diferencial de nuestra derecha que cada vez se ha derechizado", ha indicado Montero.

A la pregunta de si estaría dispuesta a alcanzar un pacto con Moreno para evitar una hipotética entrada de Vox en la Junta --en un escenario en que el PP-A volviera a ser la lista más votada, pero no revalidara la mayoría absoluta-- ha indicado que el PSOE-A es un "modelo alternativo" al del PP-A y representa "un modelo distinto de sociedad".

"Nosotros tenemos nuestro modelo que ponemos a disposición de los ciudadanos y el PP pone el suyo", según ha añadido Montero, que ha denunciado el proceso de "privatización" que el Gobierno de Juanma Moreno está llevando a cabo en la sanidad.

"Somos incompatibles", según ha sentenciado la candidata del PSOE-A, que ha señalado que el "mejor antídoto" frente a la "ultraderecha es votar opciones de progreso, que están representadas por las fuerzas izquierdas, que son las que componemos ese dique que tenemos que poner ante ese auge de las fuerzas de ultraderecha o populistas". "Votar a las fuerzas de progreso es la mejor vacuna para evitar ese auge", ha apuntado.

Asimismo, María Jesús Montero ha manifestado que, en la campaña, ella va a hablar "poco" de Moreno, pese a que el PP-A está "todo el día" hablando de ella con "mentiras, con bulos y con deshumanización" de su persona. "Yo creo que los ciudadanos de Andalucía me conocen perfectamente, saben que soy una persona que profesionalmente me he dedicado a la gestión sanitaria durante mucho tiempo de mi vida, lo que es mi gran especialidad, la organización y la gestión de los servicios de salud", ha señalado Montero.

Ha considerado que tiene que poner ese conocimiento "al servicio en este momento de la sociedad, porque necesitamos reconstruir un sistema sanitario", tras el "deterioro" que ha sufrido con el Gobierno del PP-A, que ha iniciado un proceso "de privatización".



