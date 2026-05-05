Moreno destaca que Andalucía registra la cifra de parados "más baja en 18 años": "Era impensable"

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, realiza una intervención ante los medios, antes de visitar el mercado de Almuñécar (Granada). - Francisco J. Olmo - Europa Press

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha destacado este martes los datos del desempleo en la comunidad del mes de abril con un descenso de 22.393 personas hasta los 557.245 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

"Andalucía registra la cifra de parados más baja de 18 años, un 30% desde que nosotros tenemos la responsabilidad de gobierno y avanza con paso seguro porque estamos haciendo políticas que generan empleo y confianza", ha destacado Moreno en una atención ante los medios en Almuñécar (Granada).

"Era impensable", ha afirmado el presidente de la Junta en referencia al dato de 60 meses consecutivos de descenso del desempleo en la comunidad en su tasa interanual, "desde mayo de 2021". Asimismo, Moreno ha destacado el número de autónomos en la comunidad que asciende a 600.000.

"Hay más personas trabajando, hay menos parados en Andalucía y cada vez estamos más cerca de la media y lo vamos a conseguir en la próxima legislatura", ha remarcado Moreno quien ha asegurado que el diferencial "se reducirá al mínimo histórico" hasta el 3,8%.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 61.858 parados, lo que supone un 9,99% menos. Por sectores, el paro bajó en todos, encabezado por Servicios, 14.782 menos; seguido de Sin Empleo Anterior, 4.153 menos; Construcción, 1.389 menos; Industria, 1.090 menos y finalmente Agricultura, con 979 menos.

El paro bajó en todas las provincias, siendo Sevilla donde hubo una mayor caída (-5.825); seguida de Cádiz (-4.227); Málaga (-4.152); Granada (-2.345); Huelva (-1.694); Córdoba (-1.687); Almería (-1.274) y Jaén (-1.189).