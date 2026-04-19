Moreno felicita a la Real Sociedad por la consecución de su cuarta Copa del Rey conquistada este sábado en La Cartuja

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto al Rey Felipe en la entrega de la cuarta Copa del Rey conquistada por la Real Sociedad al capitán del equipo donostiarra, Mikel Oyarzabal. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha felicitado a la Real Sociedad y a su afición tras imponerse al Club Atlético de Madrid en la tanda de penaltis (3-4) tras el 2-2 que no se movió en la prórroga de la Final de la Copa del Rey disputada en el Estadio de la Cartuja de Sevilla el pasado sábado, 18 de abril.

En un mensaje difundido a través de su perfil oficial de la red social X (antes Twitter), el presidente de la Junta ha asegurado que el encuentro mantuvo la emoción "hasta el final", con el "gol más rápido de la historia de la Copa" en el "mejor escenario", la comunidad andaluza.

En suma, ha valorado el encuentro como "una nueva final histórica en el Estadio La Cartuja de Sevilla". Por su parte, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha destacado el "gran ambiente" en la final, al tiempo que ha considerado que Andalucía "vuelve a situarse en el centro del deporte con una cita de primer nivel".

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha afirmado tras el encuentro que Andalucía "demuestra ser la mejor anfitriona para grandes eventos", mientras que felicitó al conjunto donostiarra por la consecución de su cuarto título tras una "gran final" decidida en los penaltis.

En cambio, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha felicitado al equipo txuriurdin por su cuarto título copero y ha considerado que esta cita afianza al Estadio de La Cartuja de sevilla como "un referente internacional y estadio de grandes finales".

Asimismo, el primer edil ha agradecido a "todos los serviicos municipales y servidores públicos" que "han hecho posible que la Copa del Rey de Sevilla haya transcurrido con normalidad y sin incidentes".

En contexto, el realista Ander Barrenetxea adelantó al equipo donostiarra nada más comenzar el partido, mientras que Ademola Lookman puso las tablas en el marcador en el minuto 18 tras colocar la pelota al fondo de la red con un disparo ajustado al palo izquierdo de Marrero. Justo antes del cierre de la primera parte, Mikel Oyarzabal volvió a adelantar al equipo vasco tras señalar Alberola Rojas pena máxima por una falta de Musso a Guedes.

No obstante, Julián Álvarez puso las tablas definitivas en el marcador tras anotar un gol desde la frontal del área. Tras el pitido final del encuentro, Marrero logró blocar los disparos de Sorloth y Julián en la tanda de penaltis, mientras que Pablo Marín logró el tanto definitivo para el equipo donostiarra.