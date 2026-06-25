Moreno y Gavira convocan este viernes, aunque por separado, en la Saca de las Yeguas, a tres días de la investidura

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Manuel Gavira, en una reunión. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de la Junta y líder del PP-A, Juanma Moreno, estará presente este viernes en la Saca de las Yeguas en Almonte (Huelva). Una cita a la que también asistirá el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira. Moreno ha convocado a los medios de comunicación a las 8,30 horas en la aldea del Rocío, mientras que el portavoz de Vox estará a las 11,15 horas en el mismo punto, por lo que no llegarán a coincidir.

Ambos acudirán a esta tradición ancestral a tres días del inicio de la sesión de investidura a la Presidencia de la Junta de Moreno, aún sin el apoyo cerrado de Vox. Mientras tanto, los dos partidos continúan las conversaciones con "mucha discreción" por ambas partes.

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz (PP-A), abogaba este jueves por la prudencia y por "dejar trabajar" con el objetivo de que Andalucía "cuente con un gobierno cuanto antes". Una intención que ya dejó patente Moreno desde el inicio de la semana con la vista puesta en poder trabajar en la aprobación de unos presupuestos "en tiempo y forma".

En su última aparición pública en el parlamento, este martes, Gavira indicaba que "a día de hoy" el voto de la formación era negativo a una investidura a Moreno, remarcando que la abstención no entra en sus previsiones.

"Nos sentamos, nos reunimos, conversamos, hablamos mucho, pero todavía no hay un acuerdo", señalaba el portavoz tras su encuentro con el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, al mismo tiempo que señalaba "las prisas" del PP-A para cerrar un acuerdo. "La única prisa que tiene Vox es llegar a un acuerdo que sea bueno para los andaluces", subrayaba.

El lunes 29 de junio, Juanma Moreno expondrá a partir de las 12,00 horas su programa de gobierno para pedir la confianza de los parlamentarios sin límite de tiempo. Al día siguiente, el martes 30, será el turno de los grupos parlamentarios, acabando la sesión con la primera votación.

En caso de no obtener la mayoría absoluta de la cámara, se convocará un nuevo pleno 48 horas después, el jueves 2 de julio, en la que Moreno podría ser investido por mayoría simple. De no producirse la investidura, se activaría el reloj para una posible repetición electoral si no hay presidente en un plazo de dos meses.