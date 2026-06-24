El PP-A espera llegar a un acuerdo con Vox "cuanto antes", pero sin que las "prisas" lo condicionen

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, en una rueda de prensa. - PP-A

CÁDIZ 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha manifestado este miércoles que su formación política está negociando con Vox para llegar a un acuerdo para la investidura del candidato Juanma Moreno "cuanto antes" y que "las prisas" no van a condicionar que sea "un buen o un mal acuerdo en función de cinco minutos".

En declaraciones a los periodistas durante un acto en Cádiz, Repullo ha asegurado que el clima de la negociación entre ambos partidos es "muy bueno", aunque hay "una serie de dificultades" que están tratando de "limar y de ceder" por ambas partes.

Además, ha resaltado el que se esté respetando la discreción sobre el proceso de diálogo entre ellos. "Estar telegrafiando todo lo que se dice en una mesa lo que haría es entorpecer un acuerdo, que es lo que queremos las dos formaciones políticas", ha expresado.

Según ha indicado Repullo, "vamos a un buen ritmo y lo deseable es tener un acuerdo cuanto antes, para tener un gobierno cuanto antes y, por tanto, generar esa estabilidad que tan bien le ha venido a Andalucía estos últimos cuatro años, que es nuestro gran objetivo".

Preguntado sobre la fecha para el debate de investidura en el Parlamento de Andalucía los días 29 y 30 de junio, el dirigente popular ha asegurado que le parece "un día magnífico" y que desde el PP se va a trabajar en alcanzar el acuerdo con Vox, aunque haciendo hincapié en que "las prisas no son buenas consejeras nunca, sobre todo cuando estás jugando con el futuro Andalucía".

CRÍTICAS A MONTERO: "VOTÓ NO A ANDALUCÍA"

El secretario general del PP-A ha sido crítico también con María Jesús Montero, secretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria, al denunciar que "votó no a Andalucía" al posicionarse en contra de la declaración de Cádiz como zona de especial singularidad en materia de seguridad para contar con un refuerzo contra el narcotráfico, al no permitir una "financiación justa" para la comunidad o al no ejecutar inversiones necesarias para la provincia y para Andalucía.

"Ella se opone siempre al futuro y al progreso de nuestra tierra, siempre priorizando el futuro, su futuro, el futuro de su partido y el futuro de Pedro Sánchez y de ese sistema que es el sanchismo", ha lamentado Repullo.

Pese a todo, ha asegurado que Andalucía "quiere mirar al futuro, es orgullosa, está segura de sí misma y sabe lo que quiere", añadiendo que esta tierra "sabe que lo que quiere es progresar y que tengamos los mejores servicios públicos para los andaluces", algo que se consigue "con la receta" que el PP está aplicando en los ayuntamientos en los que gobierna.

Además, ha acusado a Montero de ser "cómplice" de lo que sucede en el PSOE a nivel federal, con los casos de corrupción que salpican a José Luis Ábalos, Santos Cerdán o la mujer del presidente Pedro Sánchez.

"Una persona como María Jesús Montero, que fue vicepresidenta del Gobierno de Sánchez durante siete años, y que es vicesecretaria general del PSOE, no sabemos qué tiene que decir ante todos estos casos de corrupción que tiene el Partido Socialista", ha dicho, preguntándole "¿por qué se esconde?".