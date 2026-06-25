Sanz pide "dejar trabajar" para que las negociaciones de PP y Vox tengan "éxito" y Andalucía un "gobierno cuanto antes"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencia andaluz en funciones, Antonio Sanz, atiende a los medios. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz (PP-A), ha abogado este jueves por la prudencia y por "dejar trabajar" para que las "negociaciones" abiertas entre el PP-A y Vox de cara a un posible acuerdo de gobernabilidad tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo tengan "éxito", y Andalucía cuente con "un gobierno cuanto antes", que es el "objetivo" que se debe alcanzar, según ha defendido.

Así lo ha venido a manifestar el consejero en una atención a medios tras realizar una visita a la Unidad de Lesión Medular del Hospital Doctor Muñoz Cariñanos de Sevilla, y en respuesta a preguntas de los periodistas sobre las negociaciones entre PP-A y Vox a menos de una semana del debate de investidura convocado para los próximos días 29 y 30 de junio en el Pleno del Parlamento al que se someterá Juanma Moreno como candidato a la reelección como presidente de la Junta.

Antonio Sanz ha subrayado que él está "siendo muy prudente" en relación a este asunto "en consonancia" con lo que han "decidido" al respecto, y ha resaltado que "el objetivo es que Andalucía tenga gobierno cuanto antes".

En ese punto, ha defendido que "hay que dejar trabajar para que, desde la prudencia y la responsabilidad", se alcancen "los mejores acuerdos para garantizar la mejor gobernabilidad, estabilidad y seguridad en relación con los avances que Andalucía tiene que tener para los próximos años".

El consejero se ha reafirmado en su idea de que "las negociaciones radiadas normalmente no tienen éxito", sino que "tienen éxito las negociaciones prudentes", y que "cuando se alcanza un acuerdo" es cuando "se comunica".

"Estoy convencido del buen resultado que obtendremos, pero lo importante es que Andalucía cuente con gobierno cuanto antes, y siempre podamos ofrecer estabilidad, buenas políticas y cercanía a los ciudadanos desde el Gobierno", ha agregado Antonio Sanz antes de apostillar que "eso requiere todavía diálogo, y que avancemos en él".

Por ello, Antonio Sanz ha concluido reiterando su deseo de ser "muy prudente" y de no dar "más detalle" hasta que se avance "de manera definitiva" hacia un posible acuerdo.