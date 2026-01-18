Moreno y Montero lamentan el accidente ferroviario producido tras el descarrilamiento de un tren en Adamuz (Córdoba)

Archivo - Una persona frente al tren Iryo a su llegada a la estación de València Joaquín Sorolla desde Madrid, a 21 de noviembre de 2022, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, han trasladado este domingo, 18 de enero, su preocupación por el accidente ferroviario producido esta tarde tras el descarrilamiento de un tren que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que ha provocado que invadiera la vía contigua, y que se ha saldado con varios heridos.

A través de su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, Moreno ha indicado que el Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha enviado servicios de emergencia y apoyo logístico a la zona "para ayudar en todo lo que sea necesario". "Estamos muy pendientes de las personas afectadas", ha precisado.

Por su parte, también a través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de 'X', Montero ha indicado que están "muy pendientes" de los trabajos de emergencias en Adamuz. "Todo mi ánimo a los pasajeros de los trenes que han descarrilado; gracias a los profesionales que trabajan sobre el terreno", ha manifestado la vicepresidenta.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha expresado a través de su cuenta oficial de 'X', consultada por esta agencia, que se están realizando labores coordinación de seguimiento de efectivos sanitarios y de emergencias al siniestro. El 061 ha desplegado un amplio dispositivo ante el incidente, que incluye cinco UVIs móviles, un vehículo de apoyo logístico y cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia (DCCU), para atender a los heridos y coordinar la asistencia en el lugar.

Por la vía contigua circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente, según ha informado Adif a través de su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por Europa Press. Hasta el momento, no se ha facilitado información sobre la duración prevista de la suspensión del servicio.