Moreno pide una "matrícula de honor" para el PP-A el 17M para no estar "seis meses bloqueados" como en Extremadura

El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en la Intermunicipal del PP-A en Córdoba. - MADERO CUBERO/EUROPA PRESS

CÓRDOBA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apelado este domingo a la ciudadanía a que "se vuelque" con el PP-A como "único proyecto viable" de cara a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, con el objetivo de que su formación saque "matrícula de honor" en esos comicios y revalide su mayoría absoluta o "suficiente", como la ha definido, desde la premisa de que los andaluces no pueden "permitirse el lujo" de estar como sus "hermanos extremeños, seis meses paralizados y bloqueados" hasta que PP y Vox han alcanzado un acuerdo de gobierno.

Así lo ha señalado Juanma Moreno en el transcurso de su intervención en la clausura de la Intermunicipal que el PP andaluz ha celebrado este domingo en Córdoba con la participación también del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Al acto también han asistido, entre otros numerosos cargos 'populares', el vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo; la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, y el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y primer edil de Córdoba, José María Bellido, que ha precedido a Moreno en el turno de palabra.

El presidente del PP-A y candidato a la reelección para seguir gobernando la Junta ha advertido al inicio de su intervención de que queda ya menos de un mes para las elecciones andaluzas del 17 de mayo, y ha pedido que nadie se crea que "esto está ganado", en referencia a una posible victoria del PP-A en las urnas como la de 2022, cuando conquistó una mayoría absoluta de 58 escaños.

En ese punto, Moreno ha aludido a la final de la Copa del Rey de fútbol disputada este pasado sábado por la noche en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, y ha augurado que estas elecciones van a ser como dicho partido que enfrentó a la Real Sociedad y al Atlético de Madrid que se dirimió en la tanda de penaltis, y ha incidido en la necesidad, a su juicio, de lograr una "mayoría de estabilidad, progreso y futuro" para el PP-A.

En esa línea, ha reivindicado la "vía andaluza" que, según ha incidido en defender, ha promovido el PP-A desde el Gobierno de la Junta, y ha proclamado que "para seguir esa vía de progreso, bienestar y futuro, necesitamos una mayoría de estabilidad".

"Eso significa que no nos podemos conformar con un sobresaliente", sino que "necesitamos matrícula de honor", y que "el cariño, el esfuerzo de todos los ciudadanos se vuelquen en el único proyecto viable que hay para Andalucía", ha abundado Moreno, que ha apelado así a los "ciudadanos que quieren un gobierno para todos, que quieren sensatez en la vida pública, concordia y futuro", para indicarles que "aquí está el Partido Popular de Andalucía" como "proyecto en el que cabe todo el mundo" y que es "fiable, viable y de futuro", según ha remarcado el candidato 'popular'.

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