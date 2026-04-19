Moreno rechaza el "bulo de las privatizaciones" y avisa que Montero quiere "freír a impuestos" a los andaluces

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, interviene en la Interparlamentaria del PP-A en Córdoba. - MADERO CUBERO/EUROPA PRESS

CÓRDOBA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha rechazado este domingo lo que ha considerado como el "bulo de las privatizaciones" que desde la oposición de izquierdas le reprochan al Gobierno que preside, así como ha avisado de que la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta, María Jesús Montero, quiere "freír a impuestos" a los andaluces si consigue su objetivo de ser presidenta andaluza.

Son mensajes que el líder del PP-A ha trasladado durante su intervención en el transcurso de la clausura de la Intermunicipal que el PP andaluz ha celebrado este domingo en Córdoba con la participación también del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Al acto también han asistido, entre otros numerosos cargos 'populares', el vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo; la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, y el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y primer edil de Córdoba, José María Bellido, que ha precedido a Moreno en el turno de palabra.

Durante su intervención en este acto, y a menos de un mes de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, Moreno ha presumido de haber llevado a cabo desde el Gobierno de la Junta "siete bajadas de impuestos" que han permitido a Andalucía ser "la segunda comunidad autónoma de régimen común más competitiva fiscalmente de España", según la Tax Foundation.

Moreno ha reivindicado especialmente la bonificación, al 99%, del impuesto de sucesiones y donaciones en el año 2019, y en ese punto ha advertido de que Montero "está diciendo con claridad y nitidez que si tiene alguna opción de gobernar" en Andalucía, "lo volverá a poner".

"Que lo sepamos todos, que quien nos fríe a impuestos y nos ha frito a impuestos en el Estado" como ministra de Hacienda "viene con las pilas cargadas para freírnos a todos otra vez en Andalucía", ha avisado Moreno, que ha animado a los militantes del PP a "contar" eso "a todos aquellos que se han beneficiado de quitar" el impuesto de sucesiones y donaciones.

El candidato del PP-A se ha comprometido a "seguir bajando impuestos" si continúa como presidente de la Junta aunque "les molesta" a los socialistas, y ha reiterado su promesa, ya anunciada, de "bonificar también el 99% del impuesto de sucesiones y donaciones en las herencias de viviendas entre hermanos, porque nos lo solicitaban los ciudadanos y porque era necesario también", según ha defendido.

"NADIE HA HECHO MÁS POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE EL PP-A"

De igual modo, Moreno ha reivindicado la labor del Gobierno del PP-A en materia de servicios públicos, hasta el punto de sentenciar que "nadie ha hecho ni hace más por los servicios públicos" que el PP de Andalucía. "Y quien diga lo contrario miente", ha aseverado Moreno, que en ese punto ha denunciado que "a los adversarios les interesa generar un falso debate entre lo público y lo privado, porque se alimentan de las medias verdades" y de "confundir" con un "debate de garrafón".

Además, el presidente de la Junta ha subrayado que también son "servicios públicos" las carreteras, las autovías del Estado, que "están absolutamente deterioradas", y las "obras de interés general" que la administración central debe acometer en materia hidráulica, "fundamentales no solamente para el agua de boca, sino para agricultores y ganaderos", según ha remarcado Moreno, que al respecto ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez la falta de inversiones en esas materias.

El dirigente del PP-A también ha afeado al Ejecutivo la situación de los transportes y las infraestructuras ferroviarias en Andalucía, con "aislamiento ferroviario" en Jaén o tras la suspensión temporal de la conexión por alta velocidad entre Madrid y Málaga, y ha lamentado que eso haya sucedido con una "vicepresidenta andaluza" en el Gobierno como María Jesús Montero.

En ese sentido, y tras avisar de que él no se va a "mover de Andalucía en la vida", ha señalado que si a él le nombraran vicepresidente del Gobierno daría "la cara" por los "déficits" de su tierra, y ha defendido que eso es lo que tiene que hacer "un andaluz allí donde esté", y "no practicar un andalucismo de pacotilla", ha apostillado.

Moreno ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez que sólo ha realizado "tres kilómetros de autovía en Andalucía", y "cero kilómetros" de cercanías, y en ese punto se ha preguntado "qué han hecho" desde el Ejecutivo "con los impuestos que hemos pagado y estamos pagando para que no tengamos infraestructuras de primer nivel como nos merecemos".

"Algún día nos lo explicarán", ha deslizado Moreno, que se ha comprometido a "ejecutar" en la próxima legislatura, si sigue gobernando, "las obras de la Autovía del Olivar en sus tramos pendientes en Córdoba, Jaén y Sevilla".

SITUACIÓN DE LA SANIDAD

De igual modo, y en materia de servicios públicos, Moreno ha admitido que "hay margen de mejora", y que su gobierno asume que pueden y deben "hacerlo mejor", pero ha aseverado que no va a "permitir", porque lo consideraría como "un desprecio al esfuerzo colectivo, no solamente de un gobierno, sino de funcionarios, de empleados públicos y de profesionales", que se diga que "estamos mucho peor que antes en muchas áreas".

Así, Moreno ha reivindicado el aumento del presupuesto para sanidad, que "no llegaba a los 9.000 millones de euros" cuando fue investido por primera vez como presidente de la Junta en enero de 2019, y que actualmente se sitúa "en 16.200 millones", así como haber realizado "la mayor oferta pública de empleo sanitario de la historia de Andalucía", y que los hospitales andaluces sean "cada día mejores".

A "aquellos que insultan y descalifican nuestra sanidad permanentemente", Moreno ha pedido "un respeto" para los "profesionales sanitarios que están haciendo su trabajo en las mejores condiciones a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos y de la herencia que nos dejaron" los socialistas.

Por ello, el presidente del PP-A ha cargado contra "el bulo de las privatizaciones" que le reprochan desde la oposición, y se ha preguntado "qué habrían hecho" con su gobierno si en vez de aumentar en un "65%" el gasto sanitario hubieran "recortado 1.550 millones y echado a 7.770 profesionales sanitarios", así como si hubieran "metido en los cajones" a miles de pacientes andaluces "en listas de espera para que no se contabilizaran" y que "los ciudadanos no supieran" que existían.

En ese punto, Moreno ha comentado que "es verdad que las listas de espera son altas" actualmente en la sanidad andaluza, y ha defendido que su gobierno trabaja "con mucha dedicación y mucho esfuerzo" para afrontar esa situación, pero ha aseverado que lo que "nunca" hacen desde su gobierno es "mentir" ni "meter en un cajón los datos que son malos para que los ciudadanos no sepan lo que está pasando".

"Nosotros damos la cara, publicamos los datos correctos y asumimos las críticas para corregirlos y mejorarlos", ha proclamado en esa línea el presidente del PP-A antes de advertir de que, "por mucho que manoseen y vuelvan a manosear los servicios públicos, los ciudadanos no van a comprar" esos mensajes a quienes los difundan.

