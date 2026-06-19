Moreno recibe en San Telmo al presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe

El presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, tras su reunión con el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz Granados. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha recibido este viernes en el Palacio de San Telmo de Sevilla al presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz Granados.

En una publicación en su cuenta oficial de 'X', Moreno ha destacado que Andalucía es "socio preferente en Europa" de la compañía. "Me alegra saber que la entidad tiene grandes planes en nuestra tierra", ha señalado.

La visita se enmarca en la concesión del Premio Extraordinario Iberoamericano Torre del Oro en Sevilla al presidente ejecutivo. Un honor del que Moreno ha transmitido su enhorabuena a Díaz.

Fundado en 1970, el CAF está conformado por 24 países (22 de América Latina y el Caribe, España y Portugal) y 13 bancos privados de la región.