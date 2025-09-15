Valero acusa al PP de "silencio cómplice con el genocidio palestino": "Su catadura moral está a la altura de Abascal"

Valora la "ola de solidaridad con Palestina" como "un empujón moral a la izquierda de este país"

MÁLAGA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía (IU-A) y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha acusado este lunes al Partido Popular de mantener "un silencio cómplice con el genocidio palestino", además de señalar que "la catadura moral del PP está a la altura de Santiago Abascal".

En este sentido se ha pronunciado Valero este lunes en rueda de prensa en Málaga, donde en el otro lado de la balanza, ha dicho que "esta ola de solidaridad con Palestina supone un empujón moral a la izquierda de este país", en relación a las manifestaciones por Palestina que han tenido lugar en torno a la Vuelta Ciclista a España y que han suspendido su última etapa.

"En las últimas 24 horas se han dado manifestaciones por Palestina que han conseguido suspender la última etapa de la Vuelta Ciclista a España. Y también en las últimas 24 horas se han producido crímenes contra población palestina. Han matado a más de 70 civiles palestinos el ejército israelí. Pues bien, el PP ha criticado lo primero y no ha dicho nada de lo segundo. El PP ha criticado las manifestaciones por Palestina que se dieron ayer en la Vuelta Ciclista, pero no ha condenado los crímenes que se produjeron anoche --la noche del pasado domingo-- contra 70 civiles palestinos", ha expuesto Valero.

Y, a renglón seguido, ha agregado: "Este silencio cómplice del Partido Popular con el genocidio palestino es escandaloso, es avergonzante. Esto demuestra que la catadura moral del Partido Popular está a la altura de Santiago Abascal. Nosotros creemos que esta ola de solidaridad con Palestina supone un empujón moral a la izquierda de este país. Porque la calle se está movilizando por los derechos humanos y la calle se está movilizando frente a esa deshumanización a la que la ultraderecha quiere llevar a este país".

Valero ha argumentado que "este país no está destinado a estar gobernado por quienes niegan el genocidio", y también que "la sociedad andaluza condena el genocidio": "Los andaluces y andaluzas están asqueados del silencio cómplice de Moreno Bonilla que no condena el genocidio", ha señalado, a la vez que ha instado al presidente de la Junta a que se ponga "a la altura moral de la sociedad andaluza que ha dicho alto y claro que hay que parar este genocidio".

REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL

El líder de IU en Andalucía también ha puesto en el punto de vista a PP, Vox y, en este caso, a Junts, al referirse a la propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz para reducir la jornada laboral que no prosperó en el Parlamento.

"La estrategia del PP pasa por radicalizarse cada vez más, por competir con Vox, para ver quién es más 'trumpista'. Y esta estrategia es muy peligrosa, porque esta estrategia está normalizando el discurso de la ultraderecha y está llevando a ese electorado conservador a posiciones de antipolítica, a posiciones claramente fascistas", ha expuesto.

"Cuando el PP rechaza la quita de deuda y cuando el PP tumba la rebaja de la jornada laboral, a quien hace daño es a la clase trabajadora, a quien beneficia es a la antipolítica. Que el Partido Popular, Vox y Junts voten en contra de la rebaja de la jornada laboral demuestra que tienen la misma patria, el IBEX 35", ha dicho Valero.

"En esta competición entre PP y Vox por ver quién es más 'trumpista', por ver quién es más facha, lo que va a conseguir el PP es lo que se está viendo ya, y es que le hace una transfusión electoral al partido de Santiago Abascal", ha concluido al respecto.