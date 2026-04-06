Moreno subraya que Andalucía se sitúa en marzo en su cifra más baja de desempleo en 18 años: "Sigamos"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha remarcado este lunes en su lectura de los datos de paro registrado de marzo que Andalucía se sitúa en "la cifra más baja de desempleo en 18 años" y que fue un mes donde la región lideró el descenso nacional con 8.836 parados menos, ya que representó un 38,5% de la bajada total en España, que fue de 22.934.

El descenso relativo de Andalucía fue de un 1,5% frente al 0,94% nacional.

Además del dato mensual, de comparativa con el mes precedente, Moreno se ha valido también de la cifra interanual para señalar que la bajada es de 63.584 parados menos, un 39,6% del total nacional, que fue de 160.426.

Con estas cifras señala el presidente andaluz que son "59 meses consecutivos reduciendo el paro interanual", además de que es "casi medio millón de empleos creados desde 2019".

Moreno, después de estos números, aboga por un "¡sigamos¡" sobre el ritmo de creación de empleo y reducción del paro en Andalucía.