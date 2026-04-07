Moreno ve a Sánchez con una comunicación al estilo de la que hacía "Maduro en Venezuela": "Rara y poco seria y rigurosa"

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha considerado este martes que el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, está teniendo una política de comunicación al estilo de la que hacía Nicolás Maduro en Venezuela, "rara y poco seria y rigurosa".

En una entrevista en 'El Programa de Ana Rosa', en Telecinco, recogida por Europa Press, Juanma Moreno ha indicado que le llama "mucho la atención esta comunicación" de Pedro Sánchez, que le "suena mucho a lo que hacía en Venezuela el señor Maduro; esas comunicaciones así un poco raras, poco serias y poco rigurosas".

Se ha referido, por ejemplo, al hecho de que ayer lunes pusiera un vídeo en las redes sociales llevando una camiseta de la selección española con el número 22 a la espalda para celebrar que España alcanzó por primera vez los 22 millones de ocupados en marzo.

"Tiene un poquito de truco porque no son 22 millones de personas, son afiliaciones, y hay personas que tienen varias afiliaciones, porque se afilia y se da de baja y vuelve a afiliarse, por tanto, no es real ese número", ha indicado Juanma Moreno sobre ese vídeo de Sánchez, quien, a su juicio, debería ser "un poquito más prudente y más riguroso".

No obstante, ha expresado que le "encanta" que el presidente del Gobierno lleve la camiseta de la selección española y que lo debería "hacer más para defender España de verdad, no solo con la camiseta", sino también no haciendo "concesiones" a los independentistas.

A su juicio, Pedro Sánchez debería centrarse "más en los problemas reales que tenemos, que son problemas muy graves", como los relativos a las infraestructuras en toda España.

AYUDAS POR EL TREN DE BORRASCA

De otro lado, sobre las ayudas por el tren de borrascas que azotó a Andalucía a finales de enero y en febrero, ha manifestado que espera que, de aquí al mes de mayo, las ayudas tanto del estado como de la Junta lleguen al conjunto de los ciudadanos "porque lo necesitan y son urgentes", pero está habiendo "mucha burocracia y mucha complejidad", lo que está generando "mucho malestar, especialmente en el sector agrario".

Ha indicado que las ayudas que está poniendo en marcha el Gobierno de España a través del Ministerio de Agricultura "no son" las que el sector agrario espera porque se hacen "lineales, sin tener en cuenta quién ha tenido más daño como consecuencia de la borrasca y quién no lo ha tenido".