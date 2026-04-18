Muere un hombre mientras practicaba barranquismo en Nigüelas (Granada)

Imagen de archivo de persona haciendo barranquismo. - 112 EMERGENCIAS
GRANADA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
Un hombre ha perdido la vida este sábado cuando practicaba barranquismo en la zona del río Torrente en Nigüelas (Granada), según informa el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota.
El Teléfono de Emergencias 112 ha atendido a las 14,15 horas un aviso de socorro por un hombre que había caído al río Torrente cuando practicaba barranquismo. Según detallaban los compañeros, se encontraban en el barranco de Nigüelas y no podían sacarlo del agua.
Rápidamente se movilizó a Guardia Civil y al GREIM (Grupo de Rescate e Intervención en Montaña), así como al Centro de Emergencias Sanitarias 061. Los operativos en el lugar no han podido hacer nada por salvar la vida del hombre, del que por el momento no han trascendido más datos personales. Se ha activado el protocolo judicial.