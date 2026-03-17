Muere un motorista de 68 años en un accidente con un camión en Córdoba capital

Glorieta de Louvière en Córdoba donde ha muerto un motorista en un accidente con un camión
Glorieta de Louvière en Córdoba donde ha muerto un motorista en un accidente con un camión - 112 ANDALUCÍA
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 17 marzo 2026 9:15
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CÓRDOBA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 68 años de edad ha fallecido tras un accidente de tráfico con un camión registrado a primera hora de este martes 17 de octubre en Córdoba capital, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 ha informado al 112 sobre las 07.00 horas de que un camión había arrollado a una moto en la Avenida de Libia, en la misma Glorieta de Louvière. Acto seguido se ha activado de inmediato a la Policía Local, que ha indicado que el siniestro estaba provocando retenciones en la CO-31.

Los sanitarios han confirmado la muerte en el lugar del motorista, un varón de 68 años, como consecuencia del accidente.

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