Muere un motorista tras sufrir un accidente de tráfico en Vélez de Benaudalla (Granada)

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. - 112 ANDALUCÍA - Archivo

VÉLEZ DE BENAUDALLA (GRANADA), 23 (EUROPA PRESS)

Un motorista de 50 años ha fallecido en la madrugada del viernes tras sufrir un accidente de tráfico en la localidad granadina de Vélez de Benaudalla.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota, el siniestro ha tenido lugar en el kilómetro 185,700 de la N-323, sentido Granada.

Tal y como ha concretado la entidad perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, poco antes de las 3,00 horas el teléfono 112 recibió una llamada de socorro que alertaba del accidente y solicitaban asistencia sanitaria urgente para el motorista que estaba en la calzada.

El servicio adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencioa y Emergencias de la Junta de Andalucía, desde la Sala Coordinadora se activó rápidamente al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a mantenimiento de la vía. Los servicios sanitarios desplazados al lugar solo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima.