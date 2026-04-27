La muestra 'Kerygma' reunirá en la Catedral el patrimonio y la cultura sacra de las cofradías de la ciudad de Granada

La muestra 'Kerygma' reúne en la Catedral el patrimonio y la cultura sacra de las cofradías de la capital granadina. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de la Ciudad de Granada ha presentado la exposición 'Kerygma, el arte de evangelizar', una ambiciosa muestra del patrimonio y la cultura sacra de estas comunidades de la ciudad que se podrá contemplar desde el 7 de mayo y hasta el 28 de noviembre en la Catedral. La iniciativa es una de las más destacadas de entre los actos que la federación celebra en este año 2026 con motivo de su centenario.

La Federación, promotora institucional, y ÓptimaCultura, empresa gestora y organizadora del proyecto, han desgranado la intención y contenidos de esta exposición en un acto de presentación al que han acudido, además de los representantes de las hermandades y cofradías, el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, y la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo.

La elección de la Catedral de la capital nazarí para la muestra no es casualidad, ya que la exhibición de 'Kerygma' se enmarca también en el quinto Centenario del templo catedralicio. Así, la exposición reúne más de cinco siglos de historia artística y devocional, con la participación de 30 hermandades y más de 100 obras de arte distribuidas en más de 2.000 metros cuadrados expositivos.

El recorrido por la misma se articulará en ocho espacios expositivos y culminará con la disposición de doce pasos procesionales completos, configurando una propuesta que integra patrimonio, espiritualidad e historia de la Semana Santa de Granada.

"Kerygma nace con una vocación clara: contribuir de manera activa a los ejes culturales estratégicos de la ciudad, reforzando la proyección de Granada en el contexto de la Capitalidad Cultural y consolidando su posicionamiento como destino de referencia en el ámbito del patrimonio y la cultura sacra. El proyecto articula un mensaje común, sólido y coherente, acorde con la dimensión histórica, artística y social de la exposición", destacan desde la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa.

LA MUESTRA

La muestra reunirá más de un centenar de obras procedentes de treinta hermandades de Semana Santa, además de piezas vinculadas a parroquias, conventos y espacios religiosos, configurando un recorrido excepcional por la historia, la fe y el patrimonio devocional granadino a lo largo de más de cinco siglos.

La rueda de prensa de presentación de este lunes ha tenido lugar apenas un día después del histórico traslado de 36 titulares hacia la Catedral, una jornada que marcó el inicio visible de la recta final del proyecto y permitió comprobar la dimensión organizativa y patrimonial de una exposición concebida para convertirse en un hito cultural para la ciudad.

"Kerygma" supone la primera gran exposición de esta magnitud dedicada íntegramente al arte sacro y devocional granadino, ocupando más de 2.000 metros cuadrados en el interior de la Catedral y permitiendo contemplar piezas que, en muchos casos, rara vez abandonan sus templos de origen.

El proyecto adquiere además un valor especialmente simbólico al desarrollarse coincidiendo con el I Centenario de la Real Federación y el V Centenario de la Catedral, dos efemérides que refuerzan la dimensión histórica y patrimonial de una iniciativa concebida para proyectar la riqueza artística y cultural de Granada.

La exposición cuenta con el respaldo institucional de distintas administraciones y entidades públicas y privadas, entre ellas el Ayuntamiento de Granada, la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía, el Patronato Provincial de Turismo, Granada 2031, la Archidiócesis de Granada, el Cabildo Catedralicio y ÓptimaCultura, además de la implicación directa de la Real Federación, las hermandades participantes y numerosos espacios religiosos vinculados al proyecto.

LAS VALORACIONES

El presidente de la Real Federación, Armando Ortiz García, ha agradecido la implicación de todas las instituciones y equipos que participan en el proyecto y subrayó la dimensión evangelizadora de la exposición.

"Nuestro camino siempre ha sido evangelizar. Esta exposición quiere llegar a los corazones y abrirlos a Dios al igual que hacen los cofrades cuando se ponen en la calle", ha dicho.

Ortiz destacó asimismo el esfuerzo desarrollado durante meses para coordinar un proyecto de gran complejidad logística y patrimonial, concebido para proyectar la riqueza artística de Granada hacia el futuro.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Granada ha destacado que "todos nos ponemos de acuerdo para trabajar para apostar por la fe, por el arte, por el patrimonio y por la cultura". Además, ha destacado que la exposición también genera turismo, generando oportunidades y riqueza para la provincia en general.

Rodríguez ha hecho especial énfasis en destacar que la Federación de Semana Santa ha sido "valiente y ambiciosa apostando por una exposición que va a poder ayudar a poner a Granada en el epicentro de la cultura nacional e internacional".

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, también ha hecho hincapié en la unidad institucional, y ha dicho que la exposición "es la oportunidad de mostrar lo que somos, de mostrar nuestro patrimonio, de mostrar el esmero con el que se cuida nuestro patrimonio, que se hace por parte de la Iglesia, también por parte de las cofradías y con la colaboración del Gobierno andaluz".

"Es un cuidado de todos y hay que reconocer ese importante legado que es patrimonio, es cultura, es arte, pero que también esa imaginería representa no solo lo artístico, sino también lo que supone desde el punto de vista de fe y de devoción para nuestra ciudad y muy especialmente para los cofrades", ha añadido.

En el marco del recorrido de Granada hacia ser Capital Europea de la Cultura en 2031, la regidora también ha destacado que esta muestra es también una oportunidad de mostrar nuestra Semana Santa como un hecho singular y, desde luego, único".

El delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, ha trasladado el respaldo institucional de la Junta de Andalucía a una propuesta que definió como "una referencia dentro del patrimonio cultural andaluz".

Jesús Vega, director de ÓptimaCultura, explicó algunos de los recursos tecnológicos incorporados a la exposición, entre ellos audioguías multimedia de última generación disponibles en distintos idiomas, orientadas a enriquecer la experiencia del visitante y facilitar una lectura más profunda del discurso expositivo.

El comisario de la exposición, Manuel Alejandro Amador Moya, destacó la compleja labor desarrollada durante más de tres años para hacer posible el proyecto y puso en valor la implicación de hermandades, instituciones y equipos técnicos.

Durante su intervención, ha señalado que la exposición continúa en pleno proceso de montaje y adecuación, con trabajos de instalación, conservación, iluminación, transporte y adaptación museográfica que se desarrollan diariamente en el interior de la Catedral.

Asimismo, ha avanzado que a mediados del mes de junio se llevarán a cabo nuevos traslados, tras la festividad del Corpus Christi, momento en el que se inaugurará la Sala VIII, denominada "Altar Itinerante", un espacio singular que reunirá trece pasos procesionales y completará el recorrido expositivo previsto.