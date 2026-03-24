Nace Impronta Andalucía, que busca "conectar" el conocimiento científico con las "necesidades sociales" de la comunidad

Presentación de Impronta Andalucía, proyecto impulsado por la Universidad de Granada y el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP). - MARIA JOSE LOPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) acoge este martes el I Encuentro Impronta Andalucía 'Universidad y Administración, innovando juntas para Andalucía', organizado por la Junta y la Universidad de Granada (UGR) para "conectar" el conocimiento científico con la gestión pública. Impronta Andalucía es un modelo de innovación pública impulsado por la Universidad de Granada de la mano de la Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) y con la colaboración de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El propósito es conectar el conocimiento científico con la gestión pública y con los retos de la sociedad, creando un "espacio estable de cooperación" entre universidades y administraciones con la participación del tejido empresarial y la ciudadanía. De este modo, se acerca la ciencia a las políticas públicas, se fomentan nuevas capacidades en el personal investigador y se fortalece la cultura de innovación dentro de las instituciones. Este encuentro permitirá "un diálogo estratégico entre la ciencia y la administración pública andaluza" y en él se presentará la plataforma Impronta Andalucía y un Mapa de retos, una herramienta diseñada para visualizar los desafíos de la comunidad a partir de "evidencias" científicas. Además "permitirá avanzar en una agenda compartida y exponer los próximos pasos en el marco de Impronta Andalucía".

Esteban Romero, vicerrector de Innovación Social, Empleabilidad y Emprendimiento de la UGR, ha defendido que este proyecto se basa en dos pilares: "confianza y lealtad institucional". "El conocimiento genera valor", ha subrayado el responsable académico, para el que éste contribuye a "cambiar vidas concretas" al "aterrizarlo" en el día a día del territorio. En la misma línea, el rector de Granada, Pedro Mercado, ha remarcado que Impronta Andalucía permite "conectar" el conocimiento con las "necesidades sociales y del territorio", lo que tiene su origen en el proyecto Impronta Granada --de la UGR con la Diputación granadina-- que ahora "escala". "Confíen en las universidades. Estamos abiertas y somos sensibles científicamente a las necesidades ciudadanas", ha apostillado.

La viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación, Lorena Garrido, y la de Justicia, Administración Local y Función Pública, Ana Corredera, han dado la bienvenida a los participantes. Durante su intervención, Corredera ha defendido que "el ámbito académico tiene mucho que aportar a las políticas públicas", por lo que ha deseado que este foro de debate entre la Universidad y la Administración se consolide como un espacio estable de cooperación "para innovar y mejorar el servicio que se presta a la ciudadanía".

Por su parte, Garrido ha asegurado que "el objetivo es que el conocimiento no se quede en las aulas ni en los laboratorios, sino que se convierta en innovación, en emprendimiento, en mejores políticas públicas y, en última instancia, en bienestar para la ciudadanía". Desde el IAAP, su director José Loaiza ha recordado la colaboración existentes con varias universidades públicas andaluzas para desarrollar conjuntamente cursos, jornadas, máster y diversas actividades formativas para la capacitación profesional de los empleados públicos.